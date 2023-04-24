Власти целого ряда стран Восточной Европы, особенно граничащих с Украиной, ввели жесткие меры, ограничивающие импорт и транзит продовольственных товаров из Украины. Этот процесс начался на выходных с Польши и Венгрии, однако уже в понедельник к нему присоединилась Словакия, а в среду – Болгария. Две оставшиеся европейские страны, имеющие сухопутную границу с Украиной – Молдова и Румыния – пока не присоединились к запрету, но обсуждают такую возможность. Например, Бухарест хочет разработать систему контроля, чтобы не позволить украинской продукции задерживаться в Румынии, а сразу следовать в страну назначения. Звучит и предложение вернуть ввозные пошлины на продовольствие, отмененные в мае прошлого года, чтобы поддержать Украину.

Инициатором подобных мер во всех случаях стали фермеры, которые утверждают, что серьезно теряют в доходах из-за украинского демпинга. При этом, как они утверждают, их поддержка Киева в войне с Россией остается прежней. «Многие фермеры Молдовы солидарны с Украиной и оказывают значительную помощь беженцам из соседней страны, но обвал цен на зерновые и масличные поставил на грань банкротства тысячи мелких и средних фермеров, которые ранее пострадали от множественных климатических, экономических и геополитических кризисов, не получив никакой поддержки со стороны государства», – заявили в ассоциации фермеров Молдовы Forța Fermierilor.

Судя по публикациям в местных СМИ, частично в кризисе виноваты махинации поставщиков, которые выдавали украинское фуражное, предназначенное для корма скоту, за местное и к тому же продовольственное. При этом украинский журналист Игорь Исаев, долго работавший в Польше в своей колонке для издания «Европейская правда» винит нехватку складских помещений, а также внутриполитический контекст.

«Про запрет на ввоз и транзит украинской аграрной продукции заявил Ярослав Качиньский на предвыборной встрече правящей партии «Право и справедливость» (Качиньский – ее председатель – TRT на русском), – отмечает эксперт. – Перед ней – сложные осенние парламентские выборы. От этих выборов зависит, сможет ли партия дальше править в одиночку и даже править вообще. Показательный момент – Ярослав Качиньский никогда не оглашает технические решения, но почти всегда – предвыборные и политические».

Также эксперт обратил внимание на саму структуру сельского хозяйства в Польше. «Польское фермерство, в отличие от огромных украинских латифундий, представляет собой малых и средних производителей. Во-первых – их много, а во-вторых – они значительно больше страдают от колебаний рыночной инфраструктуры. Когда Польша лоббировала на европейском форуме транзит украинского зерна, она сама не подумала про склады, линии и свои возможности».

Впрочем, как утверждает вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко, Варшава и Киев уже договорились, что «транзит украинских товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга на пятницу» – то есть 21 апреля.

Судьбой фермеров из Восточной Европы пришлось заняться в Брюсселе – сейчас Евросоюз готовит 100 млн. евро для выплат компенсаций, попутно пытаясь выработать общее решение возникшей проблемы для всех стран-участниц.

Как написал в Telegram-канале директор аналитического центра «Совэкон» (специализируется на изучении аграрных рынков) Андрей Сизов, запрет на ввоз украинской продукции вряд ли продлится долго. «Отдельные государства не могут решать, как выглядит европейская торговая политика. Подобные случаи мы наблюдали совсем недавно. Например, 9 апреля 2020 года Румыния запретила экспорт собственного зерна из-за высоких цен, связанных с пандемией, но решение было отменено 16 апреля того же года. Либо вы член ЕС (и получаете хорошие выплаты из общего сельскохозяйственного бюджета в том числе), либо вы сами регулируете свой экспорт и импорт».

По мнению эксперта, запрет – «плохая новость для Украины, но не ужасная». «Украинская программа экспорта зерна на сегодня выполнена примерно на 70-80%. А страна по-прежнему отгружает зерно через Дунай, Румынию и (с нарастающими проблемами) по черноморскому «зерновому коридору» из одесских терминалов, – пишет Андрей Сизов. – Инициатива по ограничению украинского экспорта играет на руку Кремлю. Отгрузки в рамках «зерновой сделки» из одесских терминалов становятся все более важными для Украины, что означает, что Москва получает больший рычаг».

Напомним, что на сегодняшний день работа «зерновой сделки» гарантирована по крайней мере до середины мая. Ее продление, вероятно, будет обсуждаться уже после президентских выборов в Турции.

«Фермеры в Европе – это всегда хорошо организованная политическая сила, – сказал TRT на русском эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, специалист по Восточной Европе Максим Саморуков. – К тому же и фермеры, и политики соседних смотрят друг на друга: если что-то сделали в Польше, то и в Румынии стараются не упустить возможность». При этом распространенный в России аргумент, что военная поддержка Украины обходится странам Европы еще дороже, по мнению эксперта, здесь не работает. «Помогать Украине воевать – это популярный шаг, и на него не жалко бюджетных денег. А вот когда у вас в стране перед выборами разоряются фермерами – это как раз очень непопулярно. Критерий – не деньги, а рейтинги».