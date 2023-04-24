ПОЛИТИКА
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Почему Кыргызстан решил не переходить на латиницу
Во время обсуждения законопроекта о национальном языке в Кыргызстане в очередной раз всплыла тема о переходе на латинский алфавит. Однако президент страны Садыр Жапаров дал понять, что этот вопрос пока не стоит на повестке
Почему Кыргызстан решил не переходить на латиницу
Почему Кыргызстан решил не переходить на латиницу / Others
24 апреля 2023 г.

В Кыргызстане, как минимум на время, поставлена точка в спорах о том, стоит ли переводить национальный язык на латиницу, или страна и дальше будет пользоваться кириллицей, хотя все остальные страны Тюркского мира уже совершили переход.

После того как председатель Национальной комиссии по государственному языку Каныбек Осмоналиев в очередной раз обратился к этой теме, президент страны Садыр Жапаров пригласил его к себе и достаточно категорично заявил, что пока об этом говорить не следует. «Пока мы не обеспечим должный, грамотный уровень владения госязыком на кириллице, не может быть и речи о переходе на латиницу. Сейчас этот вопрос не стоит, развитие государственного языка должно продолжаться на кириллице», — сказал Жапаров.

При этом, как пишет «Sputnik Кыргызстан», он «с удовлетворением отметил принимаемые нацкомиссией меры по широкому распространению кыргызского языка, а также необходимость совершенствования языковой политики».

Сама дискуссия об алфавите возникла во время рассмотрения законопроекта о государственном языке. Он прошел уже два парламентских чтения из трех. По сути, документ направлен на усиление роли государственного языка и его более активное использование в делопроизводстве.

«Неправильно вести документооборот на русском, являясь кыргызами. Документооборот в ведомствах должен вестись на государственном языке не меньше чем на 50%», — говорил Садыр Жапаров еще в декабре 2022 года.

Отметим, что русский язык имеет в Кыргызстане статус официального, и новый закон не меняет этого положения. Можно сказать, что нормы, посвященные использованию русского языка, звучат достаточно мягко: «Печатные средства массовой информации в Кыргызской Республике издаются на государственном языке, на официальном языке и на других языках», «Обязательный (минимальный) объем вещания на государственном языке для телерадиоорганизаций должен быть не менее 65% и порядок вещания устанавливается законом «О телевидении и радиовещании»».

Правда, совсем не использовать кыргызский, например, в рекламе, нельзя. Соответствующий пункт из документа звучит так: «Наружная реклама на территории городов, айылных аймаков (то есть сельских поселений — TRT на русском) и на другой территории в виде плакатов, стендов, световых табло и иных технических средств оформляется сначала на государственном языке, затем на официальном языке, а в случае необходимости также и на других языках».

Идеи перехода на латиницу депутаты также коснулись, но лишь в рамках свободной дискуссии — без какого-либо упоминания в документах. «Наши исконно кыргызские слова на кириллице пишутся неправильно. И как нам воспитывать будущее поколение? Основная цель государства — сохранить наш язык. Мы можем достичь этой цели только при переходе на латиницу», — заявил во время заседания депутат Эмиль Токтошев.

Некоторые из коллег поддержали эту идею. Присутствовал в парламенте председатель Национальной комиссии по государственному языку Каныбек Осмоналиев. Он напомнил, что остальные тюркоязычные государства бывшего СССР: Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан, уже перешли на латиницу, причем некоторые — еще в ранние 90-е.

Последним это сделал Казахстан, чей язык наиболее похож на кыргызский, что теоретически позволяет заимствовать важный опыт. Например, первоначальный вариант казахского языка на латинице был очень неудобен из-за обилия апострофов, заменявших диакритические знаки. Однако затем проблема была решена.

По словам Осмоналиева, у его комиссии уже есть несколько вариантов кыргызского алфавита на латинской графике, и один из них может быть принят, как только появится «политическое решение».

Идея кыргызской латиницы действительно не нова — похожие проекты уже не раз презентовались. К тому же до второй половины 30-х годов XX века латинский алфавит уже использовался в советской Киргизии. Объясняя логику президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который отверг идею Осмоналиева, опрошенные TRT на русском эксперты склоняются к дороговизне этого процесса и зависимости республики от Москвы.

В российских окологосударственных изданиях действительно раскритиковали не только возможную латинизацию, но и сам закон о государственном языке. Однако, как признают собеседники, тезис о недостаточном развитии языка тоже верен.

«Видимо, из-за того, что делопроизводство долго велось на русском языке, кыргызский язык не получил должного развития, даже на кириллице, — сказал TRT на русском доктор исторических наук и бывший спикер парламента Кыргызстана Зайнидин Курманов. — Недостаточно разработана лексика, нет многих технических терминов. Поэтому даже Конституция республики сначала писалась на русском языке, потом переводилась на кыргызский. Видимо, президент Жапаров имел в виду это — переход на латиницу, до завершения разработки и формирования языка на кириллице, приведет к неграмотности в системе управления». Тем не менее, как считает Курманов, перспектива перехода кыргызского языка на латиницу все равно сохраняется. «Задача президента в том, чтобы избегать вовлечения своей страны в конфликты, не портить отношения с соседями. Поскольку вопрос языка приобретает идеологическую направленность, он правильно говорит, что этот вопрос не такой острый, есть более насущные проблемы, — говорит эксперт. — Но в перспективе у латиницы есть будущее в любом случае».

В свою очередь профессор факультета социальных наук Казахстанско-немецкого университета в Алматы Рустам Бурнашев предположил, что Садыр Жапаров мог ориентироваться на опыт других стран Центральной Азии, совершивших переход на латиницу, и решить, что пока не готов к этому. «Говорить, что Казахстан перешел на латиницу, тоже не совсем верно, — сказал он TRT на русском. — Даже в Узбекистане, где этот процесс начался очень давно, все равно используется кириллица. Вопрос очень проблемный, а рисковать из-за простого символизма не хочется. Поэтому, скорее всего, Осмоналиева и вызвали с отчетом, чтобы не затрагивал эту тему слишком активно».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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