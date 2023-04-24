В Кыргызстане, как минимум на время, поставлена точка в спорах о том, стоит ли переводить национальный язык на латиницу, или страна и дальше будет пользоваться кириллицей, хотя все остальные страны Тюркского мира уже совершили переход.

После того как председатель Национальной комиссии по государственному языку Каныбек Осмоналиев в очередной раз обратился к этой теме, президент страны Садыр Жапаров пригласил его к себе и достаточно категорично заявил, что пока об этом говорить не следует. «Пока мы не обеспечим должный, грамотный уровень владения госязыком на кириллице, не может быть и речи о переходе на латиницу. Сейчас этот вопрос не стоит, развитие государственного языка должно продолжаться на кириллице», — сказал Жапаров.

При этом, как пишет «Sputnik Кыргызстан», он «с удовлетворением отметил принимаемые нацкомиссией меры по широкому распространению кыргызского языка, а также необходимость совершенствования языковой политики».

Сама дискуссия об алфавите возникла во время рассмотрения законопроекта о государственном языке. Он прошел уже два парламентских чтения из трех. По сути, документ направлен на усиление роли государственного языка и его более активное использование в делопроизводстве.

«Неправильно вести документооборот на русском, являясь кыргызами. Документооборот в ведомствах должен вестись на государственном языке не меньше чем на 50%», — говорил Садыр Жапаров еще в декабре 2022 года.

Отметим, что русский язык имеет в Кыргызстане статус официального, и новый закон не меняет этого положения. Можно сказать, что нормы, посвященные использованию русского языка, звучат достаточно мягко: «Печатные средства массовой информации в Кыргызской Республике издаются на государственном языке, на официальном языке и на других языках», «Обязательный (минимальный) объем вещания на государственном языке для телерадиоорганизаций должен быть не менее 65% и порядок вещания устанавливается законом «О телевидении и радиовещании»».

Правда, совсем не использовать кыргызский, например, в рекламе, нельзя. Соответствующий пункт из документа звучит так: «Наружная реклама на территории городов, айылных аймаков (то есть сельских поселений — TRT на русском) и на другой территории в виде плакатов, стендов, световых табло и иных технических средств оформляется сначала на государственном языке, затем на официальном языке, а в случае необходимости также и на других языках».

Идеи перехода на латиницу депутаты также коснулись, но лишь в рамках свободной дискуссии — без какого-либо упоминания в документах. «Наши исконно кыргызские слова на кириллице пишутся неправильно. И как нам воспитывать будущее поколение? Основная цель государства — сохранить наш язык. Мы можем достичь этой цели только при переходе на латиницу», — заявил во время заседания депутат Эмиль Токтошев.

Некоторые из коллег поддержали эту идею. Присутствовал в парламенте председатель Национальной комиссии по государственному языку Каныбек Осмоналиев. Он напомнил, что остальные тюркоязычные государства бывшего СССР: Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан, уже перешли на латиницу, причем некоторые — еще в ранние 90-е.

Последним это сделал Казахстан, чей язык наиболее похож на кыргызский, что теоретически позволяет заимствовать важный опыт. Например, первоначальный вариант казахского языка на латинице был очень неудобен из-за обилия апострофов, заменявших диакритические знаки. Однако затем проблема была решена.

По словам Осмоналиева, у его комиссии уже есть несколько вариантов кыргызского алфавита на латинской графике, и один из них может быть принят, как только появится «политическое решение».

Идея кыргызской латиницы действительно не нова — похожие проекты уже не раз презентовались. К тому же до второй половины 30-х годов XX века латинский алфавит уже использовался в советской Киргизии. Объясняя логику президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который отверг идею Осмоналиева, опрошенные TRT на русском эксперты склоняются к дороговизне этого процесса и зависимости республики от Москвы.

В российских окологосударственных изданиях действительно раскритиковали не только возможную латинизацию, но и сам закон о государственном языке. Однако, как признают собеседники, тезис о недостаточном развитии языка тоже верен.

«Видимо, из-за того, что делопроизводство долго велось на русском языке, кыргызский язык не получил должного развития, даже на кириллице, — сказал TRT на русском доктор исторических наук и бывший спикер парламента Кыргызстана Зайнидин Курманов. — Недостаточно разработана лексика, нет многих технических терминов. Поэтому даже Конституция республики сначала писалась на русском языке, потом переводилась на кыргызский. Видимо, президент Жапаров имел в виду это — переход на латиницу, до завершения разработки и формирования языка на кириллице, приведет к неграмотности в системе управления». Тем не менее, как считает Курманов, перспектива перехода кыргызского языка на латиницу все равно сохраняется. «Задача президента в том, чтобы избегать вовлечения своей страны в конфликты, не портить отношения с соседями. Поскольку вопрос языка приобретает идеологическую направленность, он правильно говорит, что этот вопрос не такой острый, есть более насущные проблемы, — говорит эксперт. — Но в перспективе у латиницы есть будущее в любом случае».

В свою очередь профессор факультета социальных наук Казахстанско-немецкого университета в Алматы Рустам Бурнашев предположил, что Садыр Жапаров мог ориентироваться на опыт других стран Центральной Азии, совершивших переход на латиницу, и решить, что пока не готов к этому. «Говорить, что Казахстан перешел на латиницу, тоже не совсем верно, — сказал он TRT на русском. — Даже в Узбекистане, где этот процесс начался очень давно, все равно используется кириллица. Вопрос очень проблемный, а рисковать из-за простого символизма не хочется. Поэтому, скорее всего, Осмоналиева и вызвали с отчетом, чтобы не затрагивал эту тему слишком активно».