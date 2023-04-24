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Турецкий робот проработал на дне моря 13 дней без перерыва
Турецкий подводный робот KAŞİF установил рекорд, проработав 13 дней на газовом месторождении в Черном море, ни разу не поднявшись на поверхность. Разработанный компанией Armelsan Savunma Teknolojileri робот управляется дистанционно. Он предназначен для выполнения буровых работ на большой глубине. #trtнарусском #турция #технологии #подводныйробот #KAŞİF #робот #море #новинки #техника #трт #новости
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24 апреля 2023 г.
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