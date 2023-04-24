В Севастополе морские дроны атаковали флот

В бухте Севастополя этой ночью прогремели 2 мощных взрыва. Пострадавших нет. По информации «губернатора» аннексированного Севастополя Михаила Развожаева, российские ПВО уничтожили украинские надводные беспилотники. Официальный Киев не комментирует инцидент. Севастополь с февраля 2014 года аннексирован Россией. В украинских СМИ все чаще появляются новости о готовящемся контрнаступлении ВСУ. Точно не известно, в каком направлении оно начнется. #trtнарусском #украина #севастополь #взрывы #пво #дроны #трт #новости