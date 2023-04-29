ПОЛИТИКА
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Какой особняк в Лондоне стал образцом исламского искусства?
Дом-музей Лейтона в Лондоне является одним из важных художественных музеев Великобритании, в котором собраны яркие образцы исламского искусства. В этом доме в XIX веке жил английский художник Фредерик Лейтон, который много путешествовал по Ближнему Востоку и Северной Африке, вдохновляясь архитектурой Османской империи. Часть своего дома он назвал Арабским залом, который до сих пор впечатляет сложной мозаикой, яркой плиткой и парящим куполом, напоминающим древние мечети. #trtнарусском #лейтон #музейлейтона #искусствоислама #музей #доммузей #искусство #ислам #великобритания #трт #новости
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29 апреля 2023 г.
Истории
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