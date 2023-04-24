ПОЛИТИКА
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Эрдоган: За 20 лет Турция снизила иностранную зависимость в оборонной сфере на 60%
За двадцать лет Турция сократила иностранную зависимость в оборонной сфере с 80% до 20%. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи новых танков Altay вооруженным силам. Президент также подчеркнул, что Турция стала страной-поставщиком оборонной промышленности для многих армий мира. #trtнарусском #турция #эрдоган #сакарья #Altay #оборонпром #вооруженныесилы #армия #военнаятехника #технологии #новостиобороны #информер #trtrussian
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24 апреля 2023 г.
Истории
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