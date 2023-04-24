Эрдоган: За 20 лет Турция снизила иностранную зависимость в оборонной сфере на 60%

За двадцать лет Турция сократила иностранную зависимость в оборонной сфере с 80% до 20%. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи новых танков Altay вооруженным силам. Президент также подчеркнул, что Турция стала страной-поставщиком оборонной промышленности для многих армий мира. #trtнарусском #турция #эрдоган #сакарья #Altay #оборонпром #вооруженныесилы #армия #военнаятехника #технологии #новостиобороны #информер #trtrussian