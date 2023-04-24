Турция эвакуирует своих граждан из Судана

Около тысячи турецких граждан эвакуированы из Судана из-за столкновений между армией и вооруженной группой RSF. Начиная с 15 апреля в результате боевых действий погибли по меньшей мере 413 человек, более 3 500 ранены. Посольство Турции организовало для соотечественников автобусные рейсы в Эфиопию, откуда турецкие граждане могут вылететь на родину. #trtнарусском #судан #эвакуация #турция #безопасность #турки #трт #новости