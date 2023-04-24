Где в Стамбуле хранится плащ пророка Мухаммада?

Историческая мечеть Хырка-и Шериф в Стамбуле получила свое название от хранящейся в ней реликвии — плаща пророка Мухаммада. Реликвия демонстрируется публике один раз в год — с первой пятницы священного месяца Рамадан до его завершения. Плащ пророка был доставлен в Стамбул в начале XVII века по указу султана Ахмеда I. Артефакт принадлежит семейству аль-Карани, предок которого, по легенде, получил его по завещанию самого пророка Мухаммада. #trtнарусском #турция #стамбул #ХыркаиШериф #реликвия #плащпророка #трт #новости