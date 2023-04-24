Эрдоган: Новый завод аккумуляторов обеспечит технологический прорыв Турции

В провинции Бурса рядом с заводом электромобилей Togg появится предприятие по производству аккумуляторов Siro. В церемонии закладки фундамента принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, новые батареи будут использованы в том числе для оснащения электромобилей Togg. #trtнарусском #турция #технологии #аккумуляторы #завод #производство #эрдоган #бурса #трт #новости