Почему побережье Сахалина облюбовали морские львы?

Северные морские львы отдыхают на портовом волноломе у берегов города Невельск Сахалинской области. Это краснокнижные сивучи, численность которых в этом году составляет 2086 особей. Ежегодно в апреле у берегов Сахалина наступает пик нереста сельди. Именно эта рыба - излюбленное блюдо сивучей, поэтому их в этих водах становится больше. На волнолом же львы приплывают, чтобы передохнуть на пути следования за косяками. #trtнарусском #сахалин #морскиельвы #невельск #сивучи #рыбалка #природа #отдых #путешествия #trtrussian