ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Почему побережье Сахалина облюбовали морские львы?
Северные морские львы отдыхают на портовом волноломе у берегов города Невельск Сахалинской области. Это краснокнижные сивучи, численность которых в этом году составляет 2086 особей. Ежегодно в апреле у берегов Сахалина наступает пик нереста сельди. Именно эта рыба - излюбленное блюдо сивучей, поэтому их в этих водах становится больше. На волнолом же львы приплывают, чтобы передохнуть на пути следования за косяками. #trtнарусском #сахалин #морскиельвы #невельск #сивучи #рыбалка #природа #отдых #путешествия #trtrussian
trtrussian / Others
25 апреля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us