Предполагаемые лидеры группировки Reichsbürger («Граждан рейха») планировали захватить здание Бундестага и даже «даже приступили к конкретным подготовительным действиям». Об этом говорится в заявлении Федерального верховного суда (BGH) Германии, его приводит агентство MDR.
«Граждане рейха» уже определили дату и время предполагаемого штурма немецкого парламента, а также список политиков, журналистов и общественных деятелей, на которых следовало надеть наручники, отмечает издание. Членов правительства и депутатов должен был арестовать отряд численностью до 16 человек.
Бывший член парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Биргит Малсак-Винкеманн, которая также была арестована, сообщила «различным членам группировки о времени присутствия членов парламента и членов правительства». Она также планировала войти в здание Рейхстага вместе с другим подозреваемым. Еще в декабре 2022 года федеральная прокуратура заявила, что группа планировала пробиться в Бундестаг.
«Военная рука» для планового захвата власти с помощью оружия
Согласно более ранней информации Федеральной прокуратуры, группа активно начала готовиться к захвату власти не позднее конца ноября 2021 года. Центральным органом «Граждан рейха» был правительственный «совет», похожий на кабинет министров. Кроме того, суд сообщил, что «военная ветвь группировки» несет ответственность за планировавшийся захват власти с помощью оружия. По данным BGH, этими планами руководил «ближайший управленческий круг», куда входили двое мужчин.
Как ранее писал TRT на русском, в декабре 2022 года тысячи немецких полицейских провели по стране серию рейдов с целью ареста членов группировки. Они планировали свергнуть федеральное правительство Германии и установившийся в республике режим парламентской демократии, говорится в сообщении прокуратуры.
В ходе рейда 7 декабря были арестованы 25 мужчин и женщин, 23 человека до сих пор находятся под стражей. В списке подозреваемых по этому делу числится 61 человек. Судебные органы рассматривают «Граждан рейха» как террористическую организацию, которая хотела свергнуть политический режим Германии.
В террористическое движение входят неонацисты, сторонники теории заговора и сторонники вооруженного переворота, которые отвергают легитимность современной немецкой республики. Члены группы считают, что Германией правит так называемое «глубинное государство». Число сторонников «Граждан рейха» в ФРГ за 2022 год выросло на 2 тыс. и достигло 23 тыс. человек. Это намного больше, чем полиция предполагала ранее, сообщила в конце декабря прошлого года глава МВД Германии Нэнси Фезер. Она уточнила: не менее 10% из них склонны к насилию.