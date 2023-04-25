Предполагаемые лидеры группировки Reichsbürger («‎Граждан рейха»‎) планировали захватить здание Бундестага и даже «даже приступили к конкретным подготовительным действиям». Об этом говорится в заявлении Федерального верховного суда (BGH) Германии, его приводит агентство MDR.

«‎Граждане рейха» уже определили дату и время предполагаемого штурма немецкого парламента, а также список политиков, журналистов и общественных деятелей, на которых следовало надеть наручники, отмечает издание. Членов правительства и депутатов должен был арестовать отряд численностью до 16 человек.

Бывший член парламента от партии «‎Альтернатива для Германии»‎ (АдГ) Биргит Малсак-Винкеманн, которая также была арестована, сообщила «различным членам группировки о времени присутствия членов парламента и членов правительства». Она также планировала войти в здание Рейхстага вместе с другим подозреваемым. Еще в декабре 2022 года федеральная прокуратура заявила, что группа планировала пробиться в Бундестаг.

«Военная рука» для планового захвата власти с помощью оружия

Согласно более ранней информации Федеральной прокуратуры, группа активно начала готовиться к захвату власти не позднее конца ноября 2021 года. Центральным органом «‎Граждан рейха» был правительственный «совет», похожий на кабинет министров. Кроме того, суд сообщил, что «военная ветвь группировки» несет ответственность за планировавшийся захват власти с помощью оружия. По данным BGH, этими планами руководил «ближайший управленческий круг», куда входили двое мужчин.

Как ранее писал TRT на русском, в декабре 2022 года тысячи немецких полицейских провели по стране серию рейдов с целью ареста членов группировки. Они планировали свергнуть федеральное правительство Германии и установившийся в республике режим парламентской демократии, говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе рейда 7 декабря были арестованы 25 мужчин и женщин, 23 человека до сих пор находятся под стражей. В списке подозреваемых по этому делу числится 61 человек. Судебные органы рассматривают «‎Граждан рейха»‎ как террористическую организацию, которая хотела свергнуть политический режим Германии.

В террористическое движение входят неонацисты, сторонники теории заговора и сторонники вооруженного переворота, которые отвергают легитимность современной немецкой республики. Члены группы считают, что Германией правит так называемое «глубинное государство». Число сторонников «‎Граждан рейха»‎ в ФРГ за 2022 год выросло на 2 тыс. и достигло 23 тыс. человек. Это намного больше, чем полиция предполагала ранее, сообщила в конце декабря прошлого года глава МВД Германии Нэнси Фезер. Она уточнила: не менее 10% из них склонны к насилию.