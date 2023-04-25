Военные расходы Европы в 2022 году росли рекордными темпами, достигнув $480 млрд — это максимальный уровень со времен холодной войны. Об этом пишет TRT World со ссылкой на доклад Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

В 2022 году, после начала конфликта Москвы и Киева, Европа потратила на свои вооруженные силы на 13% больше, чем за предыдущие 12 месяцев, отмечают авторы исследования. Эта цифра, однако, не учитывает резкие темпы инфляции — это означает, что фактические расходы были еще выше, уточняет TRT.

Расходы Европы на оборону и укрепление вооруженных сил авторы доклада называют максимальными — в постоянных долларах они достигли уровня 1989 года, когда пала Берлинская стена, говорится в докладе SIPRI.

Из опубликованной институтом статистики следует, что рост военных расходов в Европе привел к тому, что общемировые расходы в этой сфере восьмой год подряд бьют рекорды. В 2022 году суммарные расходы стран мира на оборону достигли $2,24 трлн, или 2,2% мирового ВВП.

«Это вызвано войной в Украине, которая привела к увеличению расходов европейского бюджета, а также нерешенной и усиливающейся напряженностью в Восточной Азии между США и Китаем, — заявил агентству AFP исследователь Нан Тиан, один из соавторов исследования SIPRI. — В Европе уровень расходов находится на самом высоком уровне практически с момента окончания холодной войны».

Расходы России и Украины

Украина увеличила свои военные расходы на 640% — до $44 млрд, или трети своего ВВП. Страна дополнительно получила выгоду от пожертвований оружия из-за границы на миллиарды долларов, отмечает SIPRI.

На поддержание вооруженных сил Украина в прошлом году потратила 34% ВВП по сравнению с 3,2% в 2021-м. В то же время, по оценкам авторов Стокгольмского института, расходы России на «‎оборонку»‎ в прошлом году выросли на 9,2% и достигли $86,4 млрд. В 2021 году траты Москвы в этой сфере составляли 3,7% российского ВВП, в 2022-м — уже 4,1% ВВП, говорится в докладе.

«Независимо от того, уберете ли вы [из статистики] две враждующие нации, европейские расходы все равно значительно вырастут», — отметил Тиан.

Расходы в Европе, которые в 2022 году составили $480 млрд, за последние десять лет уже выросли на треть. Ожидается, что эта тенденция сохранится и ускорится в течение следующего десятилетия, уточняют авторы доклада.

По словам Тиана, расходы Европы в военной сфере, аналогичные уровню 2022 года, «потенциально‎» сохранятся ‎в течение нескольких лет. Глобальный рост военных расходов наблюдается с начала 2000-х годов, после резкого сокращения в 1990-х годах.

Первоначально подъем был результатом огромных инвестиций Китая в свои вооруженные силы, за этим последовало возобновление напряженности в отношениях Запада с Россией после аннексии Крыма в 2014 году, отмечает TRT.

На США и Китай приходится половина всех расходов

США традиционно занимают первое место по расходам на «‎оборонку»‎: Штаты в 2022 году потратили $877 млрд — это 39% мировых военных расходов, говорится в исследовании SIPRI.

Вместе с Китаем, который занял второе место с 13%, на эти две страны приходилось более половины мировых военных расходов, пишет TRT. Следующие за ними страны сильно отстают: Россия — 3,9%, Индия — 3,6% и Саудовская Аравия — 3,3%.

«Китай все больше инвестирует в свои военно-морские силы, чтобы расширить свое присутствие на Тайване, а затем и дальше, в Южно-Китайском море», — уточняет Тиан. Япония, а также Индонезия, Малайзия, Вьетнам и Австралия также следуют этой тенденции.

В Европе по военным тратам лидирует Великобритания — королевство занимает шестое место в общем зачете, на нее приходится 3,1% мировых расходов. Лондон опережает Германию (2,5%) и Францию (2,4%). Эти цифры включают пожертвования Украине, подчеркивают авторы SIPRI.

Великобритания, второй по величине донор Украины после США, «тратит больше, чем Франция и Германия. Она также предоставила больше военной помощи Киеву, чем Париж и Берлин», — заявил Тиан.

В общей сложности траты стран Центральной и Западной Европы на оборону составили $345 млрд. Больше всего нарастили свои расходы государства Северной и Восточной Европы: Финляндия (+36%), Литва (+27%), Швеция (+12%) и Польша (+11%).

Покупка современного и дорогостоящего вооружения также объясняет некоторое увеличение военных расходов — так было, например, в случае Финляндии, которая в прошлом году приобрела 64 американских истребителя F-35.