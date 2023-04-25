ПОЛИТИКА
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Израильская полиция совершила налет на палестинскую мечеть
Израильские силы совершили налет на мечеть Бабур Рахме на территории комплекса Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме. Военные и полиция сломали краны для омовения, забрали обогреватели, демонтировали систему освещения и электроснабжения мечети. Палестинский парламент выступил с резким осуждением и призвал международное сообщество и правозащитные организации вмешаться в ситуацию и прекратить порочную практику нападений Израиля на палестинские мечети. #trtнарусском #израиль #военные #налет #палестина #мечеть #БабурРахме #альакса #парламент #иерусалим #международноесообщество #trtrussian
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25 апреля 2023 г.
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