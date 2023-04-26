Участие китайского посла в Париже Лю Шае в телепередаче на канале La Chaîne Info (LCI) неожиданно стало событием международного масштаба.

Когда ведущий отметил, что позиция Китая по вопросу принадлежности Крыма не выражена достаточно четко, дипломат ушел от ответа на вопрос, считает ли он полуостров территорией Украины. «Это зависит от того, как вы воспринимаете проблему», - сказал Лю, добавив, что Крым был «изначально российским».

Когда же журналист апеллировал к международному праву, посол Китая пошел еще дальше. Он заявил, что государства, образовавшиеся после распада СССР вроде как «не имеют фактического статуса в рамках международного права, потому что нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств». Такую позицию можно назвать весьма экзотичной с учетом того, что сам Китай имеет тесные отношения с многими постсоветскими странами – особенно Беларусью и всеми государствами Центральной Азии.

Видимо, поэтому большинство стран бывшего СССР высказывание посла просто проигнорировали. Исключение составили лишь страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония, а также Украина.

Например, посол Украины во Франции Вадим Омельченко в свою очередь заявил, что у посла КНР «или явные проблемы с географией», или его заявления противоречат позиции официального Пекина «об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН».

А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк напомнил: «Все постсоветские страны обладают четким суверенным статусом, зафиксированным в международном праве».

«Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю как «посреднику в вопросе достижения мира в Украине», вот китайский посол, утверждающий, что Крым российский, а границы наших стран не имеют законных оснований», — написал в Twitter глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Примерно в том же духе высказались его эстонский и латвийский коллеги.

Кульминацией скандала стал комментарий президента Франции Эммануэля Макрона. «Дипломаты не должны использовать такие формулировки», – заявил он, отвечая на вопрос журналистов.

С другой стороны, высказывание Лю Шае тут же подхватили российские государственные и провластные СМИ, которым заявление посла явно понравилось. Но даже они отмечали, что в целом Китай всегда отличался очень сдержанной и нейтральной позицией.

Так или иначе, неосторожное заявление посла пришлось дезавуировать китайскому МИДу. Брифинг 24 апреля был во многом посвящен этой теме. Прояснить позицию Пекина относительно слов Лю Шае хотело и российское государственное агентство ТАСС, и британское Reuters. Но никто так и не услышал чего-то сенсационного.

«После распада СССР Китай один из первых установил дипломатические отношения с заинтересованными странами, – заявила представитель ведомства Мао Нинг, чтобы развенчать представление о нелегитимности постсоветских государств. – С момента установления дипломатических отношений с этими странами Китай следует принципам взаимного уважения и равенства в развитии двусторонних отношений дружбы и сотрудничества с ними. Китай уважает статус бывших советских республик как суверенных стран после распада СССР».

«Что касается украинского вопроса, позиция Китая ясна и последовательна. Мы продолжим работать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в содействие политическому урегулированию кризиса в Украине», – добавила она.

«МИД КНР предпочел позиционировать слова посла Лу Шае как его личное мнение, высказанное в ходе теледебатов. Таким образом, Пекин подчеркивает, что его позиция в отношении уважения суверенитета и территориальной целостности других стран, в том числе на постсоветском пространстве, не изменилась, и одновременно дает понять, что неправильно каждое заявление китайца — пусть даже и высокопоставленного дипломата — трактовать как позицию китайского государства, – заявил TRT на русском старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Зуенко. – Нужно отметить, что Китай чувствует себя неуютно и неуверенно в условиях информационного прессинга со стороны Запада, когда каждое неосторожное высказывание вырывается из контекста и превращается в «сенсацию», поэтому и делает такие оговорки. Официальная позиция — это только официальные заявления должностных лиц, сделанные в соответствующей обстановке, или документы на ведомственном бланке».