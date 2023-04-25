Редкие кадры спасения мигрантов у берегов Италии

4 лодки с нелегальными мигрантами из Африки перевернулись в нескольких километрах от итальянского острова Лампедуза. Сообщается, что береговая охрана спасла более 100 человек. Италия столкнулась с всплеском нелегальной миграции из Северной Африки. Только за текущий год границу пересекли более 28 тысяч человек, что в 4 раза больше, чем в 2022 году. #италия #мигранты #береговаяохрана #спасение #нелегальнаямиграция #информер #нелегалы #беженцы #trtнарусском #trtrussian #новости #трт #shorts #новости