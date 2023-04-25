ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Редкие кадры спасения мигрантов у берегов Италии
4 лодки с нелегальными мигрантами из Африки перевернулись в нескольких километрах от итальянского острова Лампедуза. Сообщается, что береговая охрана спасла более 100 человек. Италия столкнулась с всплеском нелегальной миграции из Северной Африки. Только за текущий год границу пересекли более 28 тысяч человек, что в 4 раза больше, чем в 2022 году. #италия #мигранты #береговаяохрана #спасение #нелегальнаямиграция #информер #нелегалы #беженцы #trtнарусском #trtrussian #новости #трт #shorts #новости
trtrussian / Others
25 апреля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us