Евросоюз разрабатывает план по усилению влияния в Казахстане, Чили, Бразилии и Нигерии — четырех странах, которые в Брюсселе считают ключевыми и приоритетными для возглавляемого Западом альянса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на меморандум Евросоюза, составленный из конфиденциального брифинга европейских чиновников.

Каждая из четырех стран представляет потенциальную точку опоры ЕС в регионах, где западные союзники соперничают за влияние и ресурсы с Россией и Китаем, отмечает издание. Бразилия и Чили находятся в богатой сырьем Латинской Америке; Нигерия — это экономический центр Западной Африки; Казахстан в Центральной Азии обладает значительными запасами нефти, газа и урана.

В документе, на который ссылается Politico, подробно описаны несколько индивидуальных планов по «‎возвращению»‎ четырех «приоритетных для Запада стран». ЕС планирует усилить свое присутствие в этих государствах, чтобы снизить влияние России и изменить отношение указанных стран к конфликту Москвы и Киева, а также оградить государства от влияния Пекина.

Стратегию должны были обсудить на встрече глав МИДов в Люксембурге 24 апреля, отмечает издание.

«Потеснить Москву и Пекин будет нелегко‎»‎

Авторы статьи пишут: еврочиновники предлагают укреплять связи с указанными четырьмя странами не только через торговые соглашения, но также индивидуальные предложения о сотрудничестве в области энергетики, миграции, экономического развития или безопасности.

Издание подчеркивает: в документе не говорится прямо о борьбе за влияние с Китаем и РФ. При этом чиновники отмечают: ЕС оказался в «конкурентной геополитической среде» и вынужден вступать в «борьбу нарративов и предложений».

Politico цитирует неназванного европейского политика, который пояснил: ключевые регионы для ЕС, где нужно увеличивать европейское влияние — это Латинская Америка и Карибский бассейн. При этом чиновник отмечает. что потеснить Москву и Пекин во всех обозначенных регионах будет «‎нелегко»‎.

«Конечная цель была бы в том, чтобы каким-то образом предложить альтернативу, которая могла бы быть более привлекательнее, чем то, что предлагает Китай», — отметил собеседник издания.

Стратегии для Южной Америки и Африки

Из полученного Politico документа следует, что Брюссель намерен возродить торговое соглашение МЕРКОСУР со странами Южной Америки. Бразилию авторы доклада называют страной, играющей ключевую роль для реализации этих планов. При этом в Евросоюзе выразили обеспокоенность тем, что эта южноамериканская страна отказалась оказывать военную помощь Киеву и не присоединилась к санкциям против РФ.

Чили в документе рассматривается как союзник ЕС по проведению «зеленой политики», а также называется «голосом сильной поддержки по ситуации на Украине». При этом Брюссель обеспокоен растущим влиянием Китая в этой латиноамериканской стране, пишет Politico.

Для граждан Нигерии чиновники Брюсселя предлагают облегчить визовый режим — ее правительство ранее запустило политику «нового взаимодействия» с Евросоюзом.

Как ЕС будет привлекать на свою сторону Казахстан?

Казахстану европейские чиновники отводят роль «посреднической платформы между Востоком и Западом». Меморандум ЕС предлагает заключить с Казахстаном соглашение о воздушном сообщении со всеми странами Евросоюза.

Основной интерес Брюсселя в Казахстане, как пишет Politico, — в том, чтобы помешать России обходить санкции через эту центральноазиатскую страну. Казахстан, со своей стороны, ищет пути для отправки своей нефти в Евросоюз, минуя Россию.

В документе сообщается, что Казахстан добивается безвизового режима для своих граждан, и предполагается, что ЕС может заключить соглашение о воздушных перевозках в масштабах всего Евросоюза со страной.

Как ранее сообщалTRT на русском, Казахстан расширяет танкерный флот на Каспийском море для диверсификации экспортных поставок нефти и сокращения зависимости от российского транзита.

Газета «Коммерсант» пишет, что в этом году «Казмортрансфлот» планирует закупить два нефтеналивных танкера дедвейтом по 8000 т. Как сообщила казахстанская компания, поставщиком выступит Abu Dhabi Ports Company (ОАЭ). Эти суда Казахстан намерен использовать для поставок нефти в обход России через Азербайджан, уточняет газета.

Новые суда нужны Казахстану для диверсификации экспортных поставок сырья, подчеркивает газета. Сейчас 80% казахстанского экспорта проходит через РФ, отмечает «Коммерсантъ», в основном по двум трубопроводным маршрутам – трубе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) до порта Новороссийск и через трубопровод Атырау — Самара, после чего топливо следует в порт Усть-Луга на Балтике.