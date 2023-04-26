Москва усиливает оборону главного порта аннексированного Крыма — Севастополя. В порту установили шесть эшелонов физической защиты, гавань находится под наблюдением катеров, вертолетов и боевых дельфинов. Об этом сообщает издание морского флота Великобритании Naval News.

Портал уточняет: после атаки морских надводных беспилотников Украины 24 апреля РФ «‎начала прилагать значительные усилия для защиты гавани от подобных атак. Сейчас вход в Севастопольскую бухту защищен не менее чем 6 слоями физических барьеров. Это в дополнение к патрульным катерам, вертолетным патрулям, боевым дельфинам и пушечным установкам‎»‎.

Атака 24 апреля, по словам пророссийского губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, произошла в 3:30 утра. По его словам, что один морской беспилотник был уничтожен, а второй взорвался сам по себе. Из сообщений губернатора следует, что дроны не смогли проникнуть в порт.

Севастополь — главная военно-морская база ВМФ России в аннексированном Крыму. Хотя были предприняты попытки рассредоточить ключевые активы по другим базам, таким как Феодосия, основные военные корабли остаются там. Поэтому Севастополь остается ключевой целью для Украины, особенно «‎‎в условиях любого запланированного контрнаступления», пишет Naval News.

Атака дронов изменила планы российского командования

По данным издания, РФ усилила оборону бухт для противостояния атакам украинских морских беспилотников после ударов в октябре 2022 года и марте текущего. Первоначальные плавучие заграждения на входе в гавань предназначались как для сдерживания разливов нефти, так и для предотвращения какой-либо атаки.

В начале конфликта РФ и Украины угроза атак украинских надводных дронов казалась российским аналитикам «‎крайне маловероятной‎», уточняет издание. Однако в октябре 2022 года Украина провела впечатляющую атаку морских беспилотников на Севастополь. Несколько кораблей были поражены, но ни один из них не получил серьезных повреждений.

Эта атака выявила неэффективность старых систем защиты. И уже в ноябре Россия добавила более мощные защитные заграждения как у входа в гавань, так и в различных местах внутри порта.

Однако 22 марта 2023 года морские беспилотники Украины вновь атаковали порт Севастополя. И хотя атака не нанесла серьезного ущерба, но показала, что дроны могут проникнуть во внутреннюю гавань, сообщает издание.

Авторы Naval News предполагают, что новые оборонительные сооружения в порту стали ответом на мартовскую атаку. Анализ радиолокационных спутниковых снимков показывает, что понтонные баржи в гавани начали размещать в период с 3 по 9 апреля и с тех пор их количество увеличилось. Теперь они стоят по обеим сторонам входа в гавань Севастополя, отмечает издание.

Россия усиливает оборону всего Крыма

Независимый аналитик по вопросам обороны Бенджамин Питте в беседе с порталом уточнил: новые оборонительные сооружения — это часть более широких усилий РФ по укреплению аннексированного полуострова. Пока неизвестно, была ли последняя атака украинского морского беспилотника перехвачена из-за новой защиты, пишет издание.

Не исключено, что, зная об этих средствах защиты, Украина намеренно нацелилась за пределы гавани. В любом случае эту атаку следует рассматривать в более широком контексте ожидаемого украинского контрнаступления. Это показывает, что России придется продолжать вкладывать средства в защиту своих баз в Крыму, заключают авторы Naval News.

Как ранее сообщал TRT на русском, РФ обустраивают большое количество траншей на севере Крыма, в районе Перекопского перешейка.

Как пишет газета Washington Post (WP), анализируя спутниковые снимки, в последние несколько недель марта российские военные создали сложную систему траншей на территории вокруг небольшого городка Медведовка, рядом с выездом на материковую Украину.

Проходы прорублены в земле под углом, чтобы увеличить дальность стрельбы, уточняет газета. Рядом находятся другие укрепления, в том числе глубокие противотанковые рвы.

Реформа флота

На фоне сообщений об атаке украинских беспилотников на порт Севастополя российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что РФ планирует административную реформу Военно-морского флота (ВМФ).

По данным издания, четыре флота и Каспийская флотилия будут выведены из подчинения военным округам и вернутся в прямое подчинение главному командованию ВМФ. Военно-морские силы РФ состоят из пяти объединений: четырех флотов (Балтийского, Тихоокеанского, Черноморского, Северного) и одной флотилии (Каспийской).

«Принято решение о выведении флотов и флотилии из двойного подчинения, в котором они находились ранее. Теперь эти объединения будут подчиняться первоначально в оперативном отношении в мирное время главкомату ВМФ, а в последующем — в прямое подчинение, как это было прежде», — сообщил собеседник агентства.

Источник ТАСС уточнил: цель реформы — вывести флоты из подчинения командующим войсками военных округов и их возвращение под прямое управление главкому ВМФ. «Северный флот сохранит свой статус военного округа с переподчинением непосредственно главкому ВМФ», — цитирует издание источник.