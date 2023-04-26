ПОЛИТИКА
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Турецкие граждане возвращаются домой из Судана
В Стамбул прибыла первая группа граждан Турции, эвакуированных из Судана. Из Хартума людей доставили на границу с Эритреей и Эфиопией, а уже оттуда в Аддис-Абебу, где их ждал самолет в Стамбул. В третьей по величине стране Африки уже несколько недель как продолжается вооруженный конфликт между регулярной армией и так называемыми Силами оперативной поддержки (RSF) — группировки, созданной на основе арабских ополчений. Убиты уже десятки мирных жителей, сотни ранены. #Турция #Судан #эвакуация #конфликт #война #мир #гуманитарнаяпомощь #безопасность #возвращение #граждане #Африка #СилыОперативнойПоддержки #RSF #военныйконфликт #кризис #социальнаязабота #новости #события #мирныепротесты #солидарность #trtнарусском #trtrussian
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26 апреля 2023 г.
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