Турецкие граждане возвращаются домой из Судана

В Стамбул прибыла первая группа граждан Турции, эвакуированных из Судана. Из Хартума людей доставили на границу с Эритреей и Эфиопией, а уже оттуда в Аддис-Абебу, где их ждал самолет в Стамбул. В третьей по величине стране Африки уже несколько недель как продолжается вооруженный конфликт между регулярной армией и так называемыми Силами оперативной поддержки (RSF) — группировки, созданной на основе арабских ополчений. Убиты уже десятки мирных жителей, сотни ранены. #Турция #Судан #эвакуация #конфликт #война #мир #гуманитарнаяпомощь #безопасность #возвращение #граждане #Африка #СилыОперативнойПоддержки #RSF #военныйконфликт #кризис #социальнаязабота #новости #события #мирныепротесты #солидарность #trtнарусском #trtrussian