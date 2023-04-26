В Кении около 90 сектантов заморили себя и своих детей голодом до смерти

В Кении в лесу обнаружили тела 89 умерших от голода людей, больше половины из них дети. Все они были последователями секты, в которой верили, что постичь Бога можно только путем голодания. Ее лидер, телепроповедник Пол Маккензи Нтенге, арестован. Суд над ним запланирован 2 мая. Эксгумация продолжается. По информации полиции, жертв может быть значительно больше. Без вести пропавшими считаются более 200 прихожан самопровозглашенной церкви «Благая весть». #Кения #секта #голодание #трагедия #дети #бедность #безнадёжность #жертвы #ПолМаккензиНтенге #голодание #Благаявесть #новости #краткое_изложение #расследование #trtнарусском #trtrussian