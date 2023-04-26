Президент Турции вручил медали за самоотверженность спасателям из более чем 90 стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил медали за самоотверженность спасателям из более чем 90 стран, которые помогали в поисково-спасательных операциях после разрушительных землетрясений 6 февраля. Среди получивших награду — поисковики из Азербайджана, России и Украины. Всего 11 320 иностранных спасателей участвовали в разборах завалов в Турции. #Турция #спасатели #медали #землетрясение