26 апреля 2023 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Турции вручил медали за самоотверженность спасателям из более чем 90 стран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил медали за самоотверженность спасателям из более чем 90 стран, которые помогали в поисково-спасательных операциях после разрушительных землетрясений 6 февраля. Среди получивших награду — поисковики из Азербайджана, России и Украины. Всего 11 320 иностранных спасателей участвовали в разборах завалов в Турции. #Турция #спасатели #медали #землетрясение
trtrussian / Others
Истории