Долг Восточной Европы в иностранной валюте достиг рекордного уровня на фоне продолжающейся войны России и Украины, сообщает агентство Bloomberg. В 2023 году правительства региона взяли кредит на сумму почти в $32 млрд — это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Издание уточняет: впервые за последние 10 лет Польша, Румыния и Венгрия вошли в пятерку крупнейших заемщиков среди развивающихся стран (речь идет о выпуске государственных долговых валютных обязательств). Их кредитование составило $9 млрд, $6 млрд и $5 млрд, соответственно. Больше этих трех стран в долг взяла только Саудовская Аравия — $10 млрд.

В чем причина растущего долга?

Агентство отмечает: причиной возросшей долговой нагрузки стали материальные потери из-за конфликта Москвы и Киева. Страны региона наращивают военные расходы, а также содержат беженцев.

Военное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года спровоцировало значительные изменения на рынке облигаций, пишет Bloomberg. Это привело к тому, что займы стали более дорогими даже для правительств с достаточно высоким рейтингом.

Опрошенные изданием аналитики допустили, что в 2023 году дефицит бюджета стран Восточной Европы вырастет до 4,3% от ВВП региона.

Дэниэл Вуд из инвестиционной компании William Blair International в беседе с Bloomberg уточнил: конфликт РФ и Украины «ударил по дефициту бюджета [региона] с обеих сторон», поскольку страны Восточной Европы столкнулись со снижением темпов экономического роста и доходов стран. При этом власти региона увеличивают расходы, чтобы бороться с негативными последствиями войны.

Эксперт по суверенным долгам развивающихся стран в лондонской Aviva Investors Нафез Зук считает, что потребности Восточной Европы в заемных средствах останутся большими, поскольку они планируют бороться с инфляцией и ростом цен на энергоресурсы.

Государствам региона нужна твердая валюта, но доступ к фондам ЕС ограничен, подчеркнул аналитик. В декабре 2022 года правительство Германии опубликовало план, согласно которому в 2023 году оно намерено взять в долг рекордный объем средств, чтобы оказать финансовую поддержку домохозяйствам и компаниям, пострадавшим от энергетического кризиса.

Эмиссия долговых обязательств Германии в 2023 году вырастет примерно до €539 млрд, хотя в 2022 году она составляла €449 млрд.

Конкуренция за нефть между Европой и Азией растет

Ранее Bloomberg сообщал, что в Европе растет конкуренция за нефть, сходную по качеству с российской. По данным агентства, рынок высокосернистой нефти сжимается из-за сокращений ОПЕК+ и прекращения добычи нефти в северном Ираке.

Спрос на сернистую нефть вырос и на самом Ближнем Востоке, а также в Азии. Потому нефть такого типа, ранее торговавшаяся со скидками относительно более чистых сортов, начала расти в цене, поясняет издание.

Аналитики агентства прогнозируют, что теперь Европа и Азия будут конкурировать за поставки тяжелой сырой нефти по типу российской. Европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), уже привыкшие к отсутствию поставок нефти из России, теперь борются с потерей аналогичных поставок из северного Ирака и резким сокращением производства в нескольких ведущих мировых странах-производителях, уточняет Bloomberg.

Потоки из РФ — бывшего главного поставщика в ЕС — упали более чем на 1 млн баррелей в день на фоне санкций. Согласно статистике Energy Aspects, начиная с весны 2022 года Евросоюз заменил не менее четверти российских поставок нефтью с Ближнего Востока, в частности, из северного Ирака.

Как ранее сообщало агентство «‎Анадолу»‎, 25 марта Ирак приостановил экспорт сырой нефти с северных месторождений Киркука, находящихся под контролем Иракского Курдистана. Это произошло после того, как федеральное правительство Ирака выиграло арбитражное дело против Турции.

Министерство энергетики Турции также уточнило: Международная торговая палата (ICC) постановила, что Ирак должен выплатить Анкаре компенсацию в рамках этого арбитража. По данным ведомства, этот вопрос — «отражение многолетнего спора» между центральным правительством Ирака и Иракского Курдистана по поводу распределения доходов от нефти.

Имея доказанные запасы нефти примерно в 145 млрд баррелей, Ирак — пятый по величине производитель в мире и второй по величине производитель ОПЕК. Ежедневно страна добывает более 4,5 млн баррелей нефти.