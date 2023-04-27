Европейская комиссия выделила более €106 млн ($117 млн) Турции и семи странам-членам ЕС на развитие служб неотложной медицинской помощи.

«Еврокомиссия выделит более €106 млн семи государствам-членам ЕС и Турции» на создание первого общеевропейского полевого госпиталя, заявил Балаш Уджвари, представитель Еврокомиссии по кризисному регулированию.

«В рамках проекта будут созданы три бригады скорой медицинской помощи и 17 бригад специализированной помощи» для оказания помощи национальным властям в случае бедствий в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, добавил чиновник. Бригады скорой медицинской помощи будут проводить операции и диагностику, а специализированные бригады будут предлагать интенсивную терапию, лечение ожогов, транспортировку пациентов, помощь матерям и детям, реабилитацию, ортопедическое лечение и лабораторные услуги, уточняет «‎Анадолу»‎.

Среди семи стран ЕС, включенных в проект — Бельгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Португалия, Румыния. Вместе с Турцией они внесут свой вклад в медицинский проект, который, как ожидается, начнет работать уже в 2024 году.

В общей сложности 27 государств-членов ЕС и девять стран-партнеров участвуют в Механизме гражданской защиты ЕС — это структура солидарности Евросоюза, которая обеспечивает немедленную помощь в случае природных и техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций.

Как ранее писал TRT на русском, сразу после разрушительных землетрясений 6 февраля на юге Турции ЕС активировал Механизм гражданской защиты, частью которого Анкара стала в 2016 году. К операции по доставке гуманитарной помощи, а также к поисково-спасательным работам и созданию полевого госпиталя активно подключилась 21 страна ЕС. Это крупнейшая гуманитарная миссия, проводимая ЕС.