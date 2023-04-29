Почему в Великой мечети Тестура часы идут в обратную сторону?

Часы на минарете Великой мечети Тестура в Тунисе идут в обратную сторону. Существует несколько версий, которые объясняют такой отсчет времени. #trtнарусском #тестура #тунис #ВеликаяМечетьТестура #часы #минарет #обратноеНаправление #отсчетВремени #история #культура #туризм #архитектура #мусульманскаяМечеть #путешествия #памятник #путешественники #мечеть #достопримечательности #красота #религия #информер #trtrussian