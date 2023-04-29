В полях турецкого Карамана зацвели тюльпаны

На этом поле площадью более 50 гектаров в селе Кызылкую растет свыше 10 видов тюльпанов. Их выращивает Латиф Атеш. Много лет он работал на производстве луковиц тюльпанов в Нидерландах. Но в 2015 вернулся в родной город в провинции Караман, чтобы продолжить работать на земле своего отца. #trtнарусском#тюльпаны #Караман #туризм #природа #цветы #весна #турция #садоводство #сельское_хозяйство #эко #trtrussian