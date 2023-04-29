ПОЛИТИКА
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В полях турецкого Карамана зацвели тюльпаны
На этом поле площадью более 50 гектаров в селе Кызылкую растет свыше 10 видов тюльпанов. Их выращивает Латиф Атеш. Много лет он работал на производстве луковиц тюльпанов в Нидерландах. Но в 2015 вернулся в родной город в провинции Караман, чтобы продолжить работать на земле своего отца. #trtнарусском#тюльпаны #Караман #туризм #природа #цветы #весна #турция #садоводство #сельское_хозяйство #эко #trtrussian
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29 апреля 2023 г.
Истории
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