27 апреля 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Президенты Турции и России приветствуют друг друга по видеосвязи
Президент Турции Реджеп Тайип Эдроган и его российский коллега Владимир Путин поприветствовали друг друга по видеосвязи перед началом торжественной церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на АЭС «Аккую». #Турция #Россия #Эдроган #Путин #видеосвязь #ядерноетопливо #АЭСАккую #торжественнаяцеремония #президенты #государственныевизиты #политика #trtнарусском #trtrussian
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