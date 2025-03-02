Посол Казахстана в РФ Даурен Абаев выразил обеспокоенность в связи с обсуждаемыми в Госдуме инициативами о запрете трудовым мигрантам привозить в страну свои семьи. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что этот вопрос затрагивает судьбы людей, которые вносят вклад в экономическое развитие не только своих стран происхождения, но и самой России.

Абаев напомнил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о свободном передвижении рабочей силы, включая право на трудовую деятельность без дополнительных разрешений и возможность проживания в стране на срок действия контракта вместе с семьей.

Идея запрета мигрантам на переезд с семьями впервые была предложена депутатами ЛДПР летом 2024 года и позже поддержана спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Однако правительственная комиссия в ноябре рекомендовала доработать законопроекты, так как они противоречат международным договорам.