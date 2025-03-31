ВОЙНА В ГАЗЕ
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Кровавая весна в Газе
Всего за две недели с момента нарушения перемирия Израиль убил более 1000 палестинцев
Кровавая весна в Газе
Разрушения в Газе от израильских ударов / Reuters
31 марта 2025 г.

С 18 марта, когда Израиль возобновил массированные удары по Газе, погиб 1001 палестинец, еще 2359 получили ранения, сообщили в понедельник в Минздраве эксклава.

За последние 48 часов в больницы Газы поступили тела 80 погибших и 305 раненых. Число жертв может возрасти, так как многие остаются под завалами, а спасатели не могут к ним добраться.

В понедельник израильская армия атаковала деревню Аль-Масдар в центральной Газе и район к востоку от Джабалии, убив по меньшей мере пятерых человек, сообщает агентство WAFA. Также удары нанесли по Хан-Юнусу на юге Газы, приведя к десяткам новых жертв. Израильские военные пока не прокомментировали эти атаки.

С октября 2023 года в результате израильской военной кампании погибли более 50 тыс. палестинцев, ранены 114 тыс. человек, уточнили в Минздраве Газы.  

При этом Израиль не согласился на перемирие на время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза байрам). 30 марта, в первый день праздника, были убиты 64 палестинца. 31 марта израильские удары унесли жизни еще 22 палестинцев. В центральной Газе в результате двух авиаударов в Дейр-эль-Балахе и лагере беженцев Нусейрат погибли пятеро. Трое фермеров были убиты в лагере Аль-Магази.

В Хан-Юнусе авиаудар по жилому дому привел к гибели шести человек. Еще двое погибли в атаке на дом семьи Наджар в Абасане. Четыре человека убиты в лагере беженцев там же.

Кроме того, 31 марта Израиль объявил о новых принудительных эвакуациях в Рафахе. По словам официального представителя армии Авихая Адраи, армия «снова вступает в бой» в этом городе и призвала жителей переместиться в район Аль-Маваси, который ранее также подвергался израильским атакам.  

ООН сообщила, что с 18 марта более 142 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома под израильскими обстрелами.


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