Иранская авиакомпания Pars Golden Sky (PGSC) планирует создать в Дагестане авиационный хаб и центр для ремонта самолетов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.
26 апреля представители PGSC прибыли в Махачкалу, где встретились с председателем правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым и обсудили перспективы создания авиахаба на территории республики.
«Иранской стороной предложено открытие в Дагестане авиационного хаба, включающего создание предприятия по ремонту самолетов и запчастей и организации грузового хаба», — уточняет пресс-служба.
Там отметили: Иранская авиакомпания рассматривает Дагестан в качестве региона для создания авиационного центра в РФ ввиду его территориальной близости к Ирану.
Пока ни PGSC, ни представители правительства российского региона не сообщали о сроках открытия объекта.
По данным пресс-службы, реализация проекта позволит увеличить количество международных авиарейсов и направлений, доступных для пассажиров. Также вырастет число грузовых рейсов.
«Это придаст дополнительный импульс развитию туризма, [позволит] создать новые рабочие места, привлечь новые инвестиции в регион и организовать доступные грузовые авиаперевозки», — говорится в сообщении. Иранская сторона готова предоставить сертифицированный персонал, оборудование и систему управления для создания ремонтно эксплуатационной компании.
Дагестан со своей стороны предложил меры поддержки для международной компании, отметили в пресс-службе правительства. Помимо этого несколько бортов иранского перевозчика были украшены портретами национального поэта Дагестана Расула Гамзатова, 100-летие которого празднуют в России в этом году.
Как ранее сообщал TRT на русском, национальный перевозчик РФ «Аэрофлот» направил лайнер Airbus A330-300 своего парка на техобслуживание в Иран.
Российская газета РБК со ссылкой на два источника уточняет, что обслуживать российский самолет будут специалисты главного иранского перевозчика Mahan Air.
Если первый опыт техобслуживания будет успешным, «Аэрофлот» намерен направить на ремонт и другие свои лайнеры. В марте 2022 года ЕС и США ввели санкции против России за ее вторжение в Украину и запретили ремонтировать и поставлять запчасти российским авиакомпаниям, а также экспортировать технологии, использующиеся в авиационном и космическом секторах.
Под запрет также попало страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями. До введения санкций «Аэрофлот» отправлял свои борта на техобслуживание в Гонконг, где использовал мощности компании HAECO.
В 2021 году с ней было подписано новое долгосрочное соглашение, однако в 2022 году компания отказалась от сотрудничества с российским перевозчиком из-за санкций.