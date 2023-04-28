Иранская авиакомпания Pars Golden Sky (PGSC) планирует создать в Дагестане авиационный хаб и центр для ремонта самолетов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

26 апреля представители PGSC прибыли в Махачкалу, где встретились с председателем правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым и обсудили перспективы создания авиахаба на территории республики.

«‎Иранской стороной предложено открытие в Дагестане авиационного хаба, включающего создание предприятия по ремонту самолетов и запчастей и организации грузового хаба»‎, — уточняет пресс-служба.

Там отметили: Иранская авиакомпания рассматривает Дагестан в качестве региона для создания авиационного центра в РФ ввиду его территориальной близости к Ирану.

Пока ни PGSC, ни представители правительства российского региона не сообщали о сроках открытия объекта.

По данным пресс-службы, реализация проекта позволит увеличить количество международных авиарейсов и направлений, доступных для пассажиров. Также вырастет число грузовых рейсов.

«‎Это придаст дополнительный импульс развитию туризма, [позволит] создать новые рабочие места, привлечь новые инвестиции в регион и организовать доступные грузовые авиаперевозки‎»‎, — говорится в сообщении. Иранская сторона готова предоставить сертифицированный персонал, оборудование и систему управления для создания ремонтно эксплуатационной компании.

Дагестан со своей стороны предложил меры поддержки для международной компании, отметили в пресс-службе правительства. Помимо этого несколько бортов иранского перевозчика были украшены портретами национального поэта Дагестана Расула Гамзатова, 100-летие которого празднуют в России в этом году.

Как ранее сообщал TRT на русском, национальный перевозчик РФ «‎Аэрофлот»‎ направил лайнер Airbus A330-300 своего парка на техобслуживание в Иран.

Российская газета РБК со ссылкой на два источника уточняет, что обслуживать российский самолет будут специалисты главного иранского перевозчика Mahan Air.

Если первый опыт техобслуживания будет успешным, «‎Аэрофлот»‎ намерен направить на ремонт и другие свои лайнеры. В марте 2022 года ЕС и США ввели санкции против России за ее вторжение в Украину и запретили ремонтировать и поставлять запчасти российским авиакомпаниям, а также экспортировать технологии, использующиеся в авиационном и космическом секторах.

Под запрет также попало страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями. До введения санкций «‎Аэрофлот»‎ отправлял свои борта на техобслуживание в Гонконг, где использовал мощности компании HAECO.

В 2021 году с ней было подписано новое долгосрочное соглашение, однако в 2022 году компания отказалась от сотрудничества с российским перевозчиком из-за санкций.