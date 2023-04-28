ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Киеве ночная воздушная тревога длилась более 2 часов
В ночь на 28 апреля российские войска нанесли массированный ракетный удар по нескольким украинским городам. Сообщается, что только в Киеве сбили 11 ракет и два БПЛА. Под обстрелом оказались жилые дома в Умани, Украинке и Днепре — там погибли по меньшей мере 12 человек, еще 3 погибших — в Херсонской и Харьковской областях. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. #trtнарусском #война #украина #россия #ракетныйудар #воздушнаятревога #нетвойне #войнаукраина #трт #новости
trtrussian / Others
28 апреля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us