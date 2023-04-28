В Киеве ночная воздушная тревога длилась более 2 часов

В ночь на 28 апреля российские войска нанесли массированный ракетный удар по нескольким украинским городам. Сообщается, что только в Киеве сбили 11 ракет и два БПЛА. Под обстрелом оказались жилые дома в Умани, Украинке и Днепре — там погибли по меньшей мере 12 человек, еще 3 погибших — в Херсонской и Харьковской областях. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. #trtнарусском #война #украина #россия #ракетныйудар #воздушнаятревога #нетвойне #войнаукраина #трт #новости