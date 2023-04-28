США испытывают проблемы с доставкой взрывчатых веществ для производства патронов, минометных мин, артиллерийских снарядов, а также ракет «Томагавк‎»‎. Об этом со ссылкой на заявления американских оборонных компаний пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как уточняет издание, причина проблемы — сокращение производства и реконструкции оружейных заводов в США. Так, завод по производству пороха в Миндене, считающийся одним из крупнейших производителей взрывчатки в стране, все еще находится на реконструкции после взрыва в 2021 году — в результате инцидента были уничтожены практически все запасы и оборудование, а также само здание завода.

Поставщиков боеприпасов становится все меньше

WSJ отмечает: на данный момент только один литейный завод в Штатах производит титановые отливки, используемые в гаубицах. Также всего одна компания во всей стране выпускает ракетный ускоритель, используемый в ПТРК Javelin. Газета также подчеркивает, что с конца 1980-х в США сократилось количество поставщиков самолетов с неподвижным крылом — если 30 лет назад таких производств было восемь, сейчас их осталось всего три.

Основных производителей надводных кораблей осталось всего два — хотя еще в начале 1990-х в США было восемь подобных производств.

По подсчетам издания, сейчас три компании в Штатах поставляют 90% ракетного арсенала для Пентагона. По данным газеты, мелкие оборонные фирмы США часто выступают единственными производителями жизненно важных оборонных компонентов для вооруженных сил страны. Кризис на одном из них может остановить всю производственную цепочку в Штатах.

Почему обороноспособность США оказалась под ударом?

Среди уязвимых мест оборонной промышленности США газета отмечает нехватку квалифицированных специалистов в области литья и ковки, нехватку мощностей для производства аккумуляторов и периодическую нехватку микрочипов. Ряд поставщиков оборонной промышленности США, по данным издания, вовсе отказались от убыточного бизнеса.

За пять лет, с 2016 по 2021 годы, база оборонно-промышленного комплекса сократилась до 55 тыс. поставщиков, хотя еще в 2016 году в нее входило 69 тыс. подрядчиков.

Военные эксперты и члены Конгресса, мнение которых приводит WSJ, разделяют опасения авторов статьи. Так, исполнительный директор Института национальной безопасности Пердью Джефф Роудс в беседе с газетой заявил: запасы вооружений и боеприпасов у США и их союзников находятся на рекордно низких уровнях из-за того, что Вашингтон продолжает поставки в Украину.

«Можете представить, что случилось бы с этими цепочками поставок, если бы США или НАТО находились в состоянии активной войны?» — отметил эксперт.

Дефицит не только в США

В ноябре прошлого года телеканал CNN сообщал, что в Штатах наблюдается дефицит 155-миллиметровых снарядов и переносных зенитных комплексов Stinger, на пределе запасы противорадиолокационных ракет HARM, ракет класса «земля — земля» GMLRS и переносных противотанковых комплексов Javelin.

Газета The New York Times ранее уточняла, что свой военный потенциал истощили 20 из 30 стран НАТО, в основном это небольшие страны, такие как Польша, Эстония, Латвия и Литва. В то же время Франция, Германия, Италия и Нидерланды смогут предоставлять Киеву оружие и дальше.

Как ранее писал TRT на русском, Пентагон планирует провести самую масштабную модернизацию оборонной промышленности за последние 40 лет.

NYT со ссылкой на отчет оборонного ведомства США в январе текущего года сообщила, что Вашингтон в течение двух лет намерен увеличить производство артиллерийских боеприпасов в шесть раз, чтобы ежемесячно производить более 90 тыс. снарядов. Издание отмечает: на модернизацию госпредприятий по производству боеприпасов Пентагон планирует выделять до $1 млрд ежегодно в течение следующих 15 лет.

Главные цели американского оборонного ведомства — повысить автоматизацию предприятий, обеспечить безопасность рабочих и, в конечном итоге, ускорить производство боеприпасов. Только с августа 2022 года Конгресс выделил армии на эти цели $1,9 млрд.