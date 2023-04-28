Два крупнейших немецких оборонных производителя — Rheinmetall AG и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) — которые вместе создают Leopard 2, оказались втянутыми в судебную тяжбу из-за прав на интеллектуальную собственность, пишет Financial Times (FT).

Мюнхенская компания KMW утверждает, что впервые разработала Leopard 2 в 1970-х годах и построила его шасси. Фирма подала судебный иск против дюссельдорфского концерна Rheinmetall, производящего пушку для танка. Как отмечает FT, причина иска — интервью исполнительного директора Rheinmetall Армина Паппергера. В беседе с швейцарской газетой Neue Zürcher Zeitung в марте Паппергер заявил, что его компания владеет правами на некоторые старые модели Leopard 2 и имеет на складе около 1000 таких машин.

Согласно заявлению окружного суда Мюнхена, KMW оспорила это как «неправдоподобное, вводящее в заблуждение и нарушающее их права» заявление и потребовала от Rheinmetall воздержаться от подобных претензий в будущем. Издание уточняет, что слушания по иску KMW состоятся 2 мая.

Поставки танка Украине

В марте Украина получила первые 18 немецких Leopard 2. Это стало прорывным моментом в отношениях Киева и Берлина — долгое время ФРГ обвиняли в том, что страна сопротивляется отправке оружия немецкого производства в зону активного конфликта. В январе текущего года канцлер Германии Олаф Шольц уступил международному давлению и согласился отправить танки Leopard 2 в Украину в рамках сделки, заключенной с США — Вашингтон обязался поставить Киеву свои танки Abrams.

Leopard 2 — не единственный танк, созданный благодаря сотрудничеству двух компаний. В середине апреля Rheinmetall сообщила, что немецкие военные поручили совместному предприятию с KMW модернизацию 143 боевых машин пехоты Puma. Стоимость контракта FT оценивает в €770 млн. Газета уточняет: оба оборонных гиганта Германии извлекли выгоду из стремительного роста спроса на оружие в результате развернувшейся войны в Украине, который побудил канцлера Шольца отказаться от многолетней пацифистской политики и пообещать укрепить вооруженные силы крупнейшей экономики Европы.

Как ранее писал TRT на русском со ссылкой на ежегодный отчет Комиссара по делам бундесвера Евы Хёгль, модернизация вооруженных сил Германии займет как минимум 50 лет, если она будет продолжаться нынешними «‎‎вялыми темпами». По словам комиссара, медленные оборонные закупки ФРГ препятствуют необходимому обновлению запасов вооруженных сил. «Система закупок слишком медлительна. Все занимает слишком много времени». Начатая реформа процессов закупок должна быть ускорена. Деньги должны дойти до войск заметно быстрее», — говорится в отчете.