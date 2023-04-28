Куда мне идти: Трамп спародировал Байдена на сцене

Экс-президент США Дональд Трамп высмеял действующего главу американской администрации Джо Байдена за неловкое поведение на сцене, чем вызвал аплодисменты своих сторонников. В ноябре прошлого года Байдену исполнилось 80 лет. Намедни он объявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. #trtнарусском #Трамп #Байден #спародировал #экспрезидент #JoeBiden #смех #политика #shorts #DonaldTrump #президенты #сша #америка #trtrussian