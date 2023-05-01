Около двух млн человек посетили фестиваль TEKNOFEST в Стамбуле за 4 дня

Крупнейший фестиваль авиации, космонавтики и технологий мира TEKNOFEST в Стамбуле всего за 4 дня посетили около двух млн человек. Что стало рекордной цифрой за последние 7 лет. С 27 апреля фестиваль проходит в аэропорту имени Ататюрка. В рамках мероприятия проходят красочные авиашоу. Одним из самых зрелищных моментов последних дней стал полет нового турецкого беспилотного военного самолета KIZILELMA с демонстрационной командой Solo Türk. Вот так это выглядело. #KIZILELMA #Турция #TEKNOFEST