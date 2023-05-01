Первомай: как отмечают праздник Труда в мире

1 мая в мире отмечают праздник — День труда, также известный как Первомай. Раньше его называли Днем международной солидарности трудящихся. Праздник официально отмечают 142 страны мира. Его история восходит к 1 мая 1886 года, когда сотни американских рабочих объявили общенациональную забастовку, призывая к 8-часовому рабочему дню вместо 12-часового. Впервые день международной солидарности трудящихся отметили в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции. #trtнарусском #первомай #1мая #труд #мир #трт #новости