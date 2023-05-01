В Канаде полицейский применил к темнокожему мусульманину удушающий прием

Темнокожего мусульманина остановили за превышение скорости и задержали после того, как он отказался предъявить удостоверение личности. Мужчина якобы превысил скорость в зоне с ограничением 30 км/ч проехал со скоростью 47 км/ч. Национальный совет канадских мусульман заявил, что юристы подали официальную жалобу от лица задержанного. #trtнарусском #канада #полиция #задержание #мусульманин #пдд #трт #новости