Турецкий производитель оружия CANiK объявил о завершении покупки британской оборонной компании AEI Systems. Приобретение обещает сделать Турцию крупным игроком в производстве оружия среднего калибра, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Известный как один из ведущих производителей легкого оружия в мире, CANiK в настоящее время стремится внести свой вклад в производство пушек среднего калибра, которые получают широкое распространение и приобретают решающее значение в мире.

После покупки пушки среднего калибра будут производиться в больших количествах как в Великобритании, так и в Турции. Оружие будет поставляться на вооружение наземных, воздушных и военно-морских платформ всех дружественных и союзных стран, отмечает «‎Анадолу»‎.

На приеме в Генеральном консульстве Великобритании в Стамбуле 27 апреля было объявлено о слиянии высоких производственных мощностей турецкого оружейного гиганта CANiK и британской AEI Systems, имеющей свыше 60 лет опыта в производстве среднекалиберного оружия.

Генеральный консул Великобритании и комиссар по торговле в Восточной Европе и Центральной Азии Кенан Полео приветствовал партнерство, которое, по его словам, откроет много возможностей на новых и существующих рынках. «Я знаю, что и Соединенное Королевство, и Турция готовы делать больше вместе, поддерживая друг друга и предоставляя возможности, которые принесут пользу обеим странам», — сказал Полео на мероприятии.

«Анадолу‎»‎ отмечает: Лондон одобрил приобретение AEI Systems в декабре 2022 года.

Годовой доход от продаж достигнет $100 млн

Со своей стороны генеральный директор CANiK Утку Арал заявил, что AEI Systems продолжит оставаться брендом в области оружия среднего калибра. По его словам, деятельность по разработке, производству и сборке на мощностях компании в Великобритании увеличится.

«За пять лет мы стремимся увеличить годовой доход от продаж пушек среднего калибра до более чем $100 млн», — уточнил Арал. Он также подчеркнул, что Unirobotics, одна из дочерних компаний CANiK, будет поддерживать работу AEI Systems. «Unirobotics предлагает инновационные и конкурентоспособные решения по интеграции орудийной башни, которые обеспечивают высокотехнологичные и необходимые функции для пушек среднего калибра», — отметил гендиректор турецкого оружейного гиганта.

В качестве первого результата этих решений Арал назвал дистанционно управляемую стабилизированную систему вооружения TRAKON 30, оснащенную пушкой 30x113 мм. «Благодаря способности запускать различные боеприпасы и малой отдаче пушка 30x113 мм может быть интегрирована со всеми платформами, включая наземные машины 4x4 и небольшие катера, с использованием дистанционного управления», — подчеркнул Арал.

«Хотя использование 30x113-мм пушек в наземных и морских транспортных средствах в последние годы увеличилось, это оружие долгое время было основным оружием вертолетов и самолетов и стало важным фактором увеличения боевой мощи, особенно с их способностью вести огонь разрывными боеприпасами на большую дальность»‎, — пояснил глава CANiK.

Кроме того, Арал заявил, что его фирма добьется нового импульса в экспорте вооружений в сотрудничестве с AEI Systems. «Мы считаем, что пушка 30x113 мм — важный продукт как для Турции, так и для Великобритании. После интеграции пушки и установки TRAKON 30 от Unirobotics мы начнем сотрудничать со всеми основными производителями платформ. — уточнил Арал. — С приобретением AEI Systems мы выполнили все наши инвестиционные планы на следующий пятилетний период. Отныне мы будем инвестировать в разработку и производство продуктов, а не в приобретение компаний».