24 января на сайте Агентства национальной безопасности США (АНБ) был опубликован пресс-релиз, в котором было объявлено о крупнейшем за последние 30 лет наборе работников. «Вступая в новую эру стратегического противостояния, АНБ считает исключительно важным создать и закрепить инклюзивную и экспертную команду, чтобы продолжить выполнять свои задачи и миссии», — приводится в нем цитата исполнительного директора агентства Кэтрин Ауселла.

В документе говорится, что на АНБ возложена уникальная миссия в сфере обработки разведывательных данных и кибербезопасности, для чего и требуются профессионалы в области компьютерных технологий, информационной безопасности, математики, обработке данных, инженерии, аудита, лингвистического анализа и анализа разведданых.

Кандидатам обещают «карьерный рост в сочетании с балансом работы и личной жизни», а также «щедрый соцпакет», который включает в себя пенсию и оплачиваемый отпуск, помощь с переездом, а также помощь в оплате обучения, профессиональных тренингов и возможность посещать занятия в подведомственном агентству Национальном университете криптографии. Подавать заявки и отправлять резюме в агентстве предложили по активной ссылке, прикрепленной к пресс-релизу. Кроме того, кадровая служба АНБ стала активно пользоваться онлайн-платформой LinkedIn.

Оседлать волну сокращений

Как заявляют в АНБ, агентство также пользуется тем, что из-за кризиса многие технологические гиганты, как Meta, Alphabet и Amazon, стали объявлять о массовом сокращении сотрудников, которые как раз имеют квалификацию, столь востребованную в службе.

«АНБ стало искать сотрудников на LinkedIn, связываясь с теми, кто, по нашему мнению, работает в компаниях, объявивших о планах начать сокращения, или тех фирмах, которые, согласно прогнозам, будут вынуждены пойти на этот шаг», — приводят в СМИ слова старшего сотрудника отдела подбора персонала АНБ Кристин Паркер.

По ее словам, таким образом на собеседования были приглашены порядка 2000 специалистов. Главным козырем при общении с такими кандидатами, по словам представителей АНБ, является стабильность и «миссия, которую частные компании предложить не могут». Кроме того, стали даже делаться поблажки для тех, кто был замечен за употреблением марихуаны, что, согласно правилам АНБ, запрещено. Теперь агентству достаточно убедиться в том, что новобранец не станет употреблять ее уже во время службы.

Но есть и плюсы

С 2016 года АНБ стало переживать серьезную текучку кадров. Это связывали с проводимой в этот период непопулярной реорганизацией службы, неблагоприятными условиями работы и общим низким уровнем мотивации сотрудников.

Тогда большинство специалистов предпочитало переходить в частные компании, где им предлагали более высокий заработок и гибкий график. Теперь же ситуация на рынке изменилась, и многие техногиганты вынуждены сокращать число сотрудников.

Как отмечает эксперт, бывший сотрудник спецслужб США Айван Розенфельд, тот факт, что специалисты из АНБ ранее массово переходили в частные компании, в долгосрочной перспективе может быть на руку общей системе безопасности страны.

По его словам, то, что компании, наконец, стали серьезно относиться к вопросам информационной безопасности — хороший знак. Во многом это результат работы руководителей АНБ, которые в течение последних лет призывали компании укреплять свою систему киберзащиты и делиться данными с агентством, так как большая часть, порядка 85%, критической для Соединенных Штатов информационной инфраструктуры находится в частной собственности, что выводит ее из-под контроля агентства.

Более того, взаимный обмен кадрами между агентством и частным сектором является необходимым способом обмена знаниями, экспертизой и опытом и станет способом укрепления коллективной информационной безопасности, считает Розенфельд.

Он подчеркивает, что киберугрозы для государства и частных компаний переплетены, а поэтому зачастую требуют выработки совместных подходов и решений. Кроме того, аналитик считает, что растущая востребованность специалистов в сфере кибербезопасности среди крупных корпораций и компаний также делает АНБ привлекательным места работы, своего рода трамплином для карьеры такого рода профессионалов, предлагая недоступный в других организациях опыт.

В частности, бывшие сотрудники АНБ после ухода со службы американскому государству часто находят себе применение в профильных департаментах компаний, входящих в список Fortune 50, а некоторые затем и оказываются на высоких постах в Белом доме.

Эксперт также считает, что в нынешних условиях АНБ так или иначе следует переформулировать собственную роль в большой экосистеме кибербезопасности. В качестве примера удачного подхода Розенфельд приводит устройство израильского коллеги АНБ Подразделения 8200, которое делает ставку на контрактную работу.

По истечении договора специалиста отпускают, после чего он может легко устроиться в ведущие высокотехнологичные компании. Кроме того, аналитик уверен, что агентству стоит создать своего рода «клуб бывших сотрудников АНБ», который бы способствовал институализации контактов и обменов между теми, кто еще находится на государственной службе, и теми, кто предпочел развиваться в частных компаниях. По его мнению, это необходимо для укрепления системы кибербезопасности США на всех уровнях.