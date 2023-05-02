Выборы главы небольшого региона в составе Молдовы оказались в центре внимания мировых СМИ – о них пишут даже такие солидные аналитические площадки, как Wilson Center. Причиной стала геополитика, которая оказалась для избирателей более важной темой, чем местные проблемы вроде дорог и здравоохранения. Речь идет о Гагаузии, где живет тюркоязычный народ, тем не менее, исповедующий православие, а глава автономии называется на тюркский манер – башкан.

Западные СМИ освещали выборы в Гагаузии как потенциальную угрозу стабильности в регионе. Якобы на фоне войны в Украине влияние в соседней стране могут укрепить «пророссийские популисты». «Важной чертой практически каждого кандидата (в башканы – TRT на русском) этой кампании можно назвать отношения с Россией», – пишет автор Wilson Center. «Сейчас на пост главы автономии баллотируются восемь кандидатов, но проевропейская правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) даже не думала выдвигать здесь своего претендента. Как посчитали в PAS, это бессмысленно в регионе, живущем российской пропагандой. Между тем, по закону, башкан автоматически входит в правительство Молдовы», – отмечает зарубежная пресса.

Ответа на вопрос, кто именно станет новым главой региона по итогам воскресного голосования получить не удалось – каждый из восьми кандидатов успешно оттянул на себя часть голосов, но никто так и не набрал более 50%. Но это, как утверждают собеседники TRT на русском, и не важно. Во второй тур вышли два явно пророссийских кандидата – Григорий Узун и Евгения Гуцул, набравшие по 26% голосов. «Вообще по моим наблюдениям из восьми кандидатов на выборах семеро были явно пророссийскими», – говорит TRT на русском политический аналитик из Молдовы Виктор Чобану. Не пророссийским обычно называют лишь Дмитрия Кройтора – который уже был и башканом, и даже послом Молдовы в Турции, но не прошел во второй тур.

Если же говорить о тех, кто прошел, то Григорий Узун – беспартийный, но выдвигался при поддержке Партии социалистов, с которой ассоциируется бывший президент страны Игорь Додон. А Евгения Гуцул – от партии «Шор», названной в честь своего лидера – Илана Шора. Учитывая, что Шор – супруг известной российской певицы Жасмин, за Евгению Гуцул агитировали и другие звезды российской эстрады, популярные среди жителей Гагаузии – Николай Басков и Филипп Киркоров. Оба певца привели в пример город Орхей (Оргеев), где кандидат от партии «Шор» уже победил на выборах. «Дорогие друзья, я обязательно приеду в Гагаузию – уютный уголок Молдовы, который усилиями моих друзей Илана Шора и Евгении Гуцул станет настоящим краем мечты. Я знаю, что преображение возможно, и пример Оргеева, где я уже выступал с концертом, яркое тому свидетельство. Теперь дело за Вами, именно Вы должны решить судьбу своего региона – выбрать, кому его доверить», – говорит в видеоролике Николай Басков. Правда, даже в случае победы кандидата от этой партии, сам Илан Шор временно ограничен в возможностях как политик. Недавно его заочно приговорили к 15 годам лишения по делу о коррупции, и он вынужден скрываться от тюрьмы за рубежом.

Немного отстает от лидеров гонки еще один пророссийский кандидат – Виктор Петров. В его поддержку хотел выступить уже не поп-исполнитель, а целый глава Татарстана Рустам Минниханов, лидер крупнейшего тюркского региона России. Однако уже в аэропорту Кишинева он узнал, что въезд в страну ему запрещен.

Тем не менее, еще в марте Виктор Петров уже встречался с Миннихановым – но уже в Казани. А еще один кандидат, не прошедший во второй тур, Сергей Чимпоеш, летал в Москву, где встречался с вице-спикером Госдумы РФ Петром Толстым. «Мы всегда поддерживаем и будем поддерживать дружеские отношения с народом Гагаузии», – сказал ему Толстой. Он добавил, что хотел бы развивать отношения и с Молдовой в целом, но пока есть факторы, которые мешают этому.

Недовольство властью в Кишиневе, судя по всему, разделяют и гагаузы. «Хотим, чтобы жили люди хорошо. Волшебства ждем. Когда власть поменяется в Кишиневе, тогда можно чего-то ждать», — цитирует разговоры жителей региона на избирательном участке местное издание Newsmaker.md.

Обсуждали на избирательном участке и войну, причем действительно в духе ток-шоу по российским телеканалам.

По словам собеседников TRT на русском, опора жителей Гагаузии на Россию имеет давние исторические корни. «Гагаузский народ просто перестал бы существовать без российской империи, – сказал глава Центра исследований, прогнозирования и анализа Balkan-Centrе Сергей Манастырлы. – Собственно, за ее пределами, например, в Греции и Болгарии, их практически не осталось – они полностью ассимилировались и утратили идентичность». Уже в 1990-е, как рассказывает Манастырлы, Россия сделала немало для создания Гагаузской автономией, за что местное население ей тоже благодарно. Сейчас эта благодарность выражается в граффити с буквами V и Z, означающих поддержку действий российской армии в Украине, а также борьба за так называемую георгиевскую ленту. В Молдове она запрещена как один из символов агрессивной политики Москвы, но парламент Гагаузии настаивает, что запрет надо отменить ради «стабильности в обществе». «Эта лента является символом победы во Второй мировой войне, и местные жители с гордостью носят эту ленту на груди 9 мая», – отмечают депутаты.

Традиционно, левые партии строили свою политику на пророссийскости, – продолжает тему политолог Виктор Чобану. – Коммунисты, потом социалисты, сейчас и партия «Шор». Разумеется, и Додон, и Шор будут пытаться капитализировать победу своего кандидата во втором туре. Победа в Гагаузии придаст им импульс в преддверии местных выборов, которые состоятся осенью. То есть можно предположить, что пророссийские силы расширят свое влияние».

Что может за этим последовать – предсказать непросто, но в Кишиневе строят самые разные прогнозы. «В Гагаузии живет лишь 4% электората Молдовы, которая сама по себе – маленькая страна, – рассуждает Сергей Манастырлы. – То есть кажется, то на большие процессы они повлиять не могут. Однако регион расположен очень близко к важнейшим инфраструктурным коммуникациям. Он примыкает к дельте Дуная, к Одесской области Украины, где тоже живут гагаузы. То есть если создать тут напряжение, то это будет иметь очень большое значение в нынешних условиях».

Именно с этим собеседники TRT на русском связывают присутствие в регионе в день голосования послов США и Евросоюза. Они были зарегистрированы как международные наблюдатели и по закону могли свободно следить за процессом. Как отмечает Виктор Чобану, на выборах было представлено столько открыто пророссийских кандидатов из-за особенностей местного медиапотребления. «Лишь 20% жителей говорят дома на гагаузском, а 74% - на русском, – поясняет эксперт. – Соответственно, в Гагаузии смотрят российское ТВ и против пропаганды логика, видимо, не работает».