Так называемый лидер террористической организации ДАЕШ Абу аль-Кураши подорвал себя

В сети появилось видео дома, где жил так называемый лидер террористической организации ДАЕШ Абу аль-Кураши, нейтрализованный в Сирии в ходе спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции. Сообщается, что, попав в окружение, он подорвал себя «поясом смертника». #trtнарусском #сирия #турция #разведка #спецоперация #террористы #shorts #трт #новости