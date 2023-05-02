ПОЛИТИКА
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Так называемый лидер террористической организации ДАЕШ Абу аль-Кураши подорвал себя
В сети появилось видео дома, где жил так называемый лидер террористической организации ДАЕШ Абу аль-Кураши, нейтрализованный в Сирии в ходе спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции. Сообщается, что, попав в окружение, он подорвал себя «поясом смертника». #trtнарусском #сирия #турция #разведка #спецоперация #террористы #shorts #трт #новости
trtrussian / Others
2 мая 2023 г.
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