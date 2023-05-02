Что известно о турецком боевом самолете пятого поколения?

Отечественный боевой самолет пятого поколения TF-X будет называться KAAN. Об этом официально объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В ближайшие несколько лет планируется завершить все испытания лайнера, и он будет передан на вооружение ВВС. Таким образом, Турция войдет в число пяти стран мира, производящих самолеты пятого поколения. #trtнарусском #турция #KAAN #TFX #боевойсамолет #5поколение #самолет #каан #истребитель #турецкий #tfx #трт #новости