ПОЛИТИКА
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Что известно о турецком боевом самолете пятого поколения?
Отечественный боевой самолет пятого поколения TF-X будет называться KAAN. Об этом официально объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В ближайшие несколько лет планируется завершить все испытания лайнера, и он будет передан на вооружение ВВС. Таким образом, Турция войдет в число пяти стран мира, производящих самолеты пятого поколения. #trtнарусском #турция #KAAN #TFX #боевойсамолет #5поколение #самолет #каан #истребитель #турецкий #tfx #трт #новости
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2 мая 2023 г.
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