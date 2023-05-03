Турецкое управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) сообщило, что окажет помощь всем, кто был эвакуирован из зоны землетрясения и теперь желает вернуться в родные города. Об этом пишет агентство «‎Анадолу»‎.

AFAD в заявлении в соцсетях отмечает большое число желающих вернуться в города постоянного проживания от граждан, которые пострадали и были эвакуированы в результате землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля.

В заявлении говорится: пострадавшие от стихийного бедствия, проживающие в провинциях Турции вне зоны землетрясения, могут обратиться в эвакуационных пункты, созданные в губернаторствах и районных администрациях. AFAD окажет помощь с возвращением: будут выданы средства на переезд, а также обеспечены соответствующие документы.

AFAD развернул в провинциях, пострадавших от землетрясения, свыше 449 палаточных и 313 контейнерных городков для удовлетворения потребностей граждан во временном жилье. На этих территориях было установлено 783,4 тыс. палаток и 75,8 тыс. контейнерных домов. Всего во временных убежищах размещено 2,6 млн пострадавших от землетрясения, из них 2,5 млн человек — в палаточных городках, еще 145,6 тыс. человек в контейнерных.

В регионе продолжается установка контейнеров и строительство капитального жилья. AFAD предпринимает усилия по перемещению пострадавших от землетрясения из их временных убежищ в их теплые дома.

23 марта под руководством Управления жилищного строительства (TOKİ) началась закладка фундамента сейсмостойкого жилья. Строительство первой партии домов было завершено в рекордно короткий срок — за 46 дней.

При участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана уже 22 апреля была осуществлена сдача под ключ домов в селе Бельпинар в районе Нурдагы провинции Газиантеп.