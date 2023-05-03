В Краснодарском крае горит нефть для Черноморского флота РФ?

В Краснодарском крае горят резервуары с нефтью. Возгоранию присвоен высший ранг сложности. Пламенем охвачены 1200 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли пять пожарных поездов. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что причиной пожара стало «падение беспилотника». Очевидцы рассказывают о взрывах накануне воспламенения. #trtнарусском #россия #краснодар #тамань #пожар #нефтебаза #кубань #трт #новости