ПОЛИТИКА
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В Краснодарском крае горит нефть для Черноморского флота РФ?
В Краснодарском крае горят резервуары с нефтью. Возгоранию присвоен высший ранг сложности. Пламенем охвачены 1200 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли пять пожарных поездов. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что причиной пожара стало «падение беспилотника». Очевидцы рассказывают о взрывах накануне воспламенения. #trtнарусском #россия #краснодар #тамань #пожар #нефтебаза #кубань #трт #новости
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3 мая 2023 г.
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