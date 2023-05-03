Тысячи людей вышли на протесты после смерти палестинца в израильской тюрьме

В Рамалле тысячи палестинцев вышли на митинги после смерти 45-летнего Хадера Аднана в израильской тюрьме. 86 дней назад он объявил голодовку в знак протеста против его незаконного ареста.Служба тюрем Израиля (IPS) сообщила, что заключенного нашли в камере без сознания и доставили в больницу, где он умер. Правозащитники обвиняют тюремщиков в неоказании медицинской помощи Хадеру Аднану. #trtнарусском #палестина #рамалла #тюрьма #смерть #протест #shorts #трт #новости