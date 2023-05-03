ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Тысячи людей вышли на протесты после смерти палестинца в израильской тюрьме
В Рамалле тысячи палестинцев вышли на митинги после смерти 45-летнего Хадера Аднана в израильской тюрьме. 86 дней назад он объявил голодовку в знак протеста против его незаконного ареста.Служба тюрем Израиля (IPS) сообщила, что заключенного нашли в камере без сознания и доставили в больницу, где он умер. Правозащитники обвиняют тюремщиков в неоказании медицинской помощи Хадеру Аднану. #trtнарусском #палестина #рамалла #тюрьма #смерть #протест #shorts #трт #новости
trtrussian / Others
3 мая 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us