ПОЛИТИКА
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Вылетевший на встречную полосу спорткар едва не сбил полицейского
Видеорегистратор патрульной машины зафиксировал момент, когда полицейский подходит к остановившемуся автомобилю для проверки документов, но в это же время на встречную полосу вылетает спорткар и чуть не сбивает офицера. По данным полиции округа Фэрфакс, все участники ДТП получили легкие травмы. Несовершеннолетнему водителю BMW M3 предъявили обвинение в неосторожном вождении. #trtнарусском #спорткар #авария #полиция #встречнаяполоса #безопасность #дтп #вождение #безопасноевождение #авто #автомобиль #спорткары #видеорегистратор #экстрим #инцидент #shorts #аварийноеситуация #вождениевгороде #trtrussian
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3 мая 2023 г.
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