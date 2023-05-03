Вылетевший на встречную полосу спорткар едва не сбил полицейского

Видеорегистратор патрульной машины зафиксировал момент, когда полицейский подходит к остановившемуся автомобилю для проверки документов, но в это же время на встречную полосу вылетает спорткар и чуть не сбивает офицера. По данным полиции округа Фэрфакс, все участники ДТП получили легкие травмы. Несовершеннолетнему водителю BMW M3 предъявили обвинение в неосторожном вождении. #trtнарусском #спорткар #авария #полиция #встречнаяполоса #безопасность #дтп #вождение #безопасноевождение #авто #автомобиль #спорткары #видеорегистратор #экстрим #инцидент #shorts #аварийноеситуация #вождениевгороде #trtrussian