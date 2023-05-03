Эрдоган: Мы нашли новые запасы нефти на востоке Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о находке новых запасов нефти высокого качества на юго-востоке Турции. Этот регион в последние годы был полностью зачищен от террористов РПК, что позволило провести полноценную разведку и наладить промышленную добычу полезных ископаемых.По словам президента, из нового месторождения можно добывать до 100 тысяч баррелей нефти в сутки, что удовлетворит 10% потребностей страны в нефтепродуктах. #trtнарусском #турция #эрдоган #нефть #нефтепродукты #джуди #габар #месторождения #добыча #РПК #энергетика #топливо #энергия #новости #бизнес #финансы #безкомментариев #trtrussian