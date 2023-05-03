ПОЛИТИКА
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Украина пыталась нанести удар по Кремлю?
В соцсетях появилось видео предполагаемой атаки на Кремль. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что над Кремлем сбили 2 украинских беспилотника. По его словам, происшествие не повлияло на привычный график президента и решение о проведении парада 9 мая. Официальный Киев не комментирует инцидент. #trtнарусском #россия #кремль #дроны #беспилотники #нападение #украина #война #трт #новости
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3 мая 2023 г.
Истории
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