Украина пыталась нанести удар по Кремлю?

В соцсетях появилось видео предполагаемой атаки на Кремль. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что над Кремлем сбили 2 украинских беспилотника. По его словам, происшествие не повлияло на привычный график президента и решение о проведении парада 9 мая. Официальный Киев не комментирует инцидент. #trtнарусском #россия #кремль #дроны #беспилотники #нападение #украина #война #трт #новости