Турецкие спасатели подарили мексиканским коллегам щенка немецкой овчарки

Турецкие спасатели подарили мексиканским коллегам щенка немецкой овчарки в знак благодарности за помощь в ликвидации последствий двойного землетрясения 6 февраля. Тогда специалисты из Мексики работали на месте трагедии с собакой-спасателем по кличке Протео. Благодаря ей из-под обломков спасли трех человек в Адыямане. Но во время поисковых работ Протео неожиданно умер. Собаку похоронили на родине как героя. А власти Стамбула объявили, что установят памятник Протео в одном из парков города. #trtнарусском #спасатели #другчеловека #щенок #турция #shorts #трт #новости