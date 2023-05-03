ПОЛИТИКА
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Турецкие спасатели подарили мексиканским коллегам щенка немецкой овчарки
Турецкие спасатели подарили мексиканским коллегам щенка немецкой овчарки в знак благодарности за помощь в ликвидации последствий двойного землетрясения 6 февраля. Тогда специалисты из Мексики работали на месте трагедии с собакой-спасателем по кличке Протео. Благодаря ей из-под обломков спасли трех человек в Адыямане. Но во время поисковых работ Протео неожиданно умер. Собаку похоронили на родине как героя. А власти Стамбула объявили, что установят памятник Протео в одном из парков города. #trtнарусском #спасатели #другчеловека #щенок #турция #shorts #трт #новости
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3 мая 2023 г.
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