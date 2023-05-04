Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) завершило строительство детского сада в муниципалитете Налайх в Улан-Баторе, столице Монголии. Дети, для которых построено здание, ранее обучались в палатках. Об этом сообщает TRT Avaz.

Согласно заявлению TİKA, агентство построило здание школы для воспитанников детского сада № 187, ведомство предоставило дошкольникам необходимые учебные материалы, а также поставило в построенное здание необходимое образовательное оборудование.

TRT Avaz уточняет: только половина детей детсадовского возраста, живущих в этом районе, могла воспользоваться услугой дошкольного образования.

Благодаря построенной TİKA школе теперь в детском саду № 187 могут обучаться до 200 детей. Была создана современная образовательная среда.

В церемонии открытия детского сада приняли участие заведующий отделением Центральной Азии и Кавказа TİKA д-р. Али Озгюн Озтюрк, глава муниципалитета Налайх Раднаабазар Чойджинсамбуу, координатор турецкого агентства в Улан-Баторе Эмра Устаомер и др.

«Сегодня мы находимся в районе муниципалитета Налайх, где вместе живут наши родственные братья-казахи и братья-монголы — здесь обнаружены надписи Тоньюкук, один из древнейших письменных документов в тюркской истории. Мы довольны проектом, который мы реализовали для того, чтобы наши дети, наше будущее, получали образование в современных условиях», — заявил Озтюрк.

Глава муниципалитета Налайх отметил, что TİKA реализовала множество проектов в регионе, особенно в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства и культуры.

«Раньше наши дети в этом детском саду получали дошкольное образование в монгольских палатках. Благодаря TİKA наши дети сегодня имеют современную образовательную среду. Наше сотрудничество в этой области также будет продолжаться. Я хотел бы поблагодарить турецкий народ и TİKA за их поддержку», — заявил чиновник.