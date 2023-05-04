Спецслужбы США могли отслеживать конфиденциальные сообщения Минобороны Германии, в частности, касавшиеся встреч с китайскими чиновниками. Об этом со ссылкой на слитые в сеть документы Пентагона сообщает новостной портал Tagesschau.

Сейчас органы безопасности Германии расследуют эту информацию, пишет издание. В утекшем докладе американского ведомства говорится, что представители разведки США узнали о встрече сотрудников Минобороны Германии с делегацией из КНР. Встреча состоялась в феврале этого года.

Эти сообщения появились на фоне заявлений из Берлина о необходимости «‎‎снижения рисков» в отношениях с Пекином: ФРГ пытается держать дистанцию в отношениях с Китаем, но при этом хочет не навредить своим экономическим отношениям с ним. Тем более что КНР — крупнейший торговый партнер Берлина.

В Германии новости о прослушке со стороны США воспринимаются крайне болезненно — в обществе все еще помнят о скандале с прослушкой телефона Ангелы Меркель сотрудниками американских спецслужб. TRT разбирался, скажется ли текущий скандал — во многом базирующийся лишь на неподтвержденных утечках Пентагона — на отношениях Вашингтона и Берлина, и как он может повлиять на позиции ФРГ в диалоге с Китаем.

Зачем США следят за Германией?

Как пишет Tagesschau, ссылаясь на слитые документы, немецкая и китайская стороны на встрече 20 февраля обсуждали войну РФ и Украины, напряженность в районе Тайваня и военную поддержку ООН.

«Министерство обороны Германии отказывается от активизации сотрудничества с КНР до тех пор, пока действия Китая не станут более прозрачными», — говорится в докладе американской разведки.

Газета Zeit отмечает интересную деталь: германская сторона предварительно уведомила посольство США о том, что Минобороны ФРГ планирует встречу с китайцами. Издание называет абсурдной ситуацию, в которой немецкие чиновники отчитываются перед американским посольством обо всех встречах с Пекином.

«‎Американцы прослушивают немецкое правительство потому, что ему не совсем доверяют. В США хотят, чтобы Германия в случае конфликта с Китаем твердо стояла на стороне Вашингтона, а не балансировала, как часто немцы любят, между «нашими и вашими», — заявил TRT на русском базирующийся в ФРГ политолог Александр Рар.

Как Берлин может отреагировать на прослушку?

Tagesschau пишет: пока неясно, как правительство ФРГ отреагирует на предполагаемый шпионаж союзника. В Берлине, по информации газеты Zeit, признают, что Германия зависит от разведки США, и ввиду войны в Украине старается избегать обострения отношений с Вашингтоном. Густав Грессель из Европейского совета по международным отношениям (ECFR) считает предполагаемый шпионаж США против ФРГ «‎неудивительным и имеющим давнюю традицию»‎.

«Здесь американцы классифицируют информацию как «совершенно секретную». Хотя вы могли бы получить ее, просто позвонив к нам, в ECFR, или если бы вы очень вежливо спросили министерство обороны», — сказал Грессель в беседе с Zeit.

Однако эксперт считает проблематичным тот факт, что Германия не может защитить себя лучше. По его мнению, информацию, которую смогли получить американцы, могут узнать и менее дружественные Берлину страны, такие как Россия или Китай.

Скажется ли инцидент на отношениях США и ФРГ?

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов отмечает: КНР — тема особой заботы США, которые «‎планируют сколотить антикитайский фронт, подобный антироссийскому‎».

«‎Инциденты подобного рода уже имели место в прошлом, это, конечно, внесло напряженность в отношения США и ФРГ. Вашингтон уверял, что больше так не будет, что этого не будет, но, как видим, эта практика продолжается. У США пока не получается сколотить антикитайский фронт: европейские союзники не очень на это поддаются, поскольку настроены более прагматично на сотрудничество с Пекином‎», — подчеркнул эксперт в беседе с TRT на русском.

По его оценке, кардинально на отношениях Берлина и Вашингтона очередной скандал с прослушкой не скажется.

«США придется объясняться, как и в прошлый раз, но говорить, что отношения разорвутся, не приходится. Конечно, Германия затаила обиду и будет иметь это в виду в дальнейшем, но к сильному ухудшению отношений это вряд ли приведет‎»‎, — уточнил Валерий Гарбузов.

Бывший депутат Бундесрата (парламента) Берлина, член партии «‎Альтернатива для Германии»‎ Гуннар Линдеманн в беседе с TRT на русском также отметил, что на отношениях ФРГ и США скандал с прослушкой не скажется. По его словам, «‎‎из-за войны в Украине об этом скоро забудут».

Политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилл Коктыш заявил TRT на русском, что Германия с 2013 года, с последнего скандала с прослушкой правительства ФРГ, «‎‎утратила свою субъектность». По мнению эксперта, правительство Олафа Шольца «‎‎знает, что находится под колпаком. Но он, в отличие от Меркель, даже не стремится показать наличие бетонированного суверенитета Германии». Кирилл Коктыш отмечает: утечка файлов не сильно скажется на обстановке внутри НАТО: отношения в альянсе и так достаточно сложные, но выносить сор из избы сейчас вряд ли кто станет.

Пострадают ли связи Берлина и Пекина?

Отношения Германии, крупнейшей экономики Евросоюза, и Китая остаются сложными и в политическом, и в экономическом плане. Так, в марте 2023 года министр экономики Германии Роберт Хабек предположил, что ФРГ может ввести экспортные ограничения для китайских микрочипов, чтобы предотвратить потерю Германией своего технологического превосходства.

Как уточняет Констанце Штельценмюллер, директор Центра США и Европы в Институте Брукингса, Китай — самый важный торговый партнер ФРГ после Штатов.

«‎Берлину дорого стоило отказаться от российского ископаемого топлива в 2022 году. Полное отделение от Китая было бы равносильно экономической вивисекции для Германии и остальной Европы»‎, — написала эксперт в статье для Financial Times.

Однако, отмечает она, пока никто не ратует за полное отделение от КНР. На повестке дня — «снижение рисков», то есть уменьшение зависимости от китайских технологий, особенно в критически важных секторах экономики, таких как высокие технологии и редкоземельные элементы.

Слова эксперта подтверждает и официальное заявление канцлера Шольца в прошлом месяце, который подчеркнул: «мы против разделения, мы за снижение рисков».

Среди таких инструментов снижения рисков — пересмотр правительством ФРГ планов о продаже миноритарной доли в портовом операторе Гамбурга государственному китайскому конгломерату Cosco. Аналогично германский телехолдинг ZTE рассматривает возможность отказаться от закупки телекоммуникационного оборудования от китайских поставщиков Huawei.

Предстоящий визит китайского премьера в Берлин

На фоне последнего скандала о прослушке немецкого Минобороны со стороны США еще большее внимание будет приковано к предстоящему визиту китайского премьер-министра Ли Кэцяна в Берлин 20 июня.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, на переговорах Шольц постарается заручиться поддержкой Китая в качестве ключевого партнера для решения проблем, включая содействие глобальному миру и борьбу с изменением климата. Кроме того, Шольц в беседе с китайским политиком планирует установить «‎‎красные линии» для любых изменений статус-кво на Тайване. Собеседники агентства уточняют: приглашение от Шольца в Пекин призвано показать, что Германия хочет оставить открытой дверь для политического диалога по мере того, как отношения между Европой и Китаем ухудшаются — не без влияния США.

Гуннар Линдеманн отмечает: маловероятно, что США рассматривают германо-китайские отношения как угрозу. «‎‎Отношения между Германией и Китаем в настоящее время очень холодные и отдаленные, в том числе из-за ситуации на Тайване. Германия прочно интегрирована в НАТО, и правительство Германии не будет действовать в одиночку в отношении Китая», — пояснил политик.

Не первый скандал

Как отмечает Tagesschau, поразительным стало не только содержание утекшего документа, сколько тот факт, что США продолжают шпионить за немецкими правительственными учреждениями. В последний раз скандал подобного рода между Берлином и Вашингтоном возник в 2013 году, в рамках дела бывшего сотрудника Агентства нацбезопасности США (АНБ) Эдварда Сноудена.

Благодаря слитым им документам стало известно, что Вашингтон массово прослушивал и читал телефонные разговоры высокопоставленных членов правительства ФРГ, в том числе и Ангелы Меркель. Беседы канцлера, как уточнял Сноуден, США прослушивали с 2002 года.

Слив Сноудена спровоцировал международный скандал. Сразу после появления этой публикации канцлер Меркель позвонила президенту США Бараку Обаме и «‎дала понять, что считает такие действия совершенно неприемлемыми‎». Тогда канцлер заявила, что «‎друзей подслушивать нельзя»‎.

Американский лидер заверил Меркель, что США не ведут за ней никакого наблюдения и не намерены его вести в будущем.

Эти заявления не смогли остановить скандал, который начал набирать обороты и не утих даже спустя год после публикации Сноудена. Прокуратура ФРГ начала уголовное расследование факта слежки за канцлером. Однако в июне 2015 года дело закрыли в связи с тем, что «‎‎обвинение не может быть доказано в судебном порядке» из-за отсутствия оригиналов документов о прослушке.

Постепенно Берлин спустил скандал на тормозах. Однако в 2021 году датская государственная телекомпания DR сообщила, что АНБ использует подводные кабели Дании для шпионажа за высокопоставленными чиновниками соседних стран, в том числе за Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.