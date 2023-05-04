В Будапеште полиция применила слезоточивый газ против несовершеннолетних

В Будапеште полиция применила слезоточивый газ против школьников, которые вышли на улицы против нового закона, отменяющего статус государственных служащих для учителей. Они прошли маршем к офису венгерского премьера Виктора Орбана, где столкнулись с полицией. По меньшей мере 5 человек задержаны. Ранее около 5 тыс. преподавателей заявили, что оставят работу, если «Закон о статусе» вступит в силу. #trtнарусском #венгрия #протест #полиция #слезоточивыйгаз #школьники #протесты #трт #новости