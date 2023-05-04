ПОЛИТИКА
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В Будапеште полиция применила слезоточивый газ против несовершеннолетних
В Будапеште полиция применила слезоточивый газ против школьников, которые вышли на улицы против нового закона, отменяющего статус государственных служащих для учителей. Они прошли маршем к офису венгерского премьера Виктора Орбана, где столкнулись с полицией. По меньшей мере 5 человек задержаны. Ранее около 5 тыс. преподавателей заявили, что оставят работу, если «Закон о статусе» вступит в силу. #trtнарусском #венгрия #протест #полиция #слезоточивыйгаз #школьники #протесты #трт #новости
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4 мая 2023 г.
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